Hasil Lengkap Pertandingan Sepak Bola Malam Hingga Dini Hari Tadi

Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola akhir pekan yang digelar pada Minggu 14 Januari malam hari hingga Senin 15 Januari dini hari tadi telah rampung digelar. Dari keseluruhan hasil, ada tiga klub besar yang berhasil meraih kemenangan.



Liverpool menjadi salah satu tim besar yang meraih kemenangan. Hebatnya, The Reds sukses meraih hasil positif itu saat menjamu Manchester City di Stadion Anfield.

Pada laga tersebut, Liverpool sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 4-3. Bagi The Reds, hasil ini membawa mereka naik ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 47 poin.



Baca: Ketajaman Suarez Bantu Barcelona Tundukkan Sociedad



Sementara itu, kekalahan ini tidak memengaruhi posisi City. Mereka tetap bertengger di puncak klasemen dengan mengoleksi 62 poin dengan keunggulan 15 poin dari Manchester United.



Namun, United masih memiliki kans untuk memperkecil jarak itu menjadi 12 poin. Hal itu bisa didapat andai United bisa meraih kemenangan atas Stoke City pada Selasa 16 Januari dini hari.



Hasil tidak memuaskan didapat Arsenal ketika bertandang ke Bournemouth. Pada laga tersebut, The Gunners menelan kekalahan dengan skor 1-2.



Sementara itu, kemenangan dirasakan raksasa La Liga Spanyol, Barcelona. El Barca sukses meraih kemenangan di markas Real Sociedad dengan skor 4-2.



Baca: Penggunaan Wasit Asing Hanya Menghamburkan Biaya



Kemenangan ini sekaligus membawa Barcelona tetap kokoh di puncak klasemen dengan mengoleksi 51 poin. Mereka unggul sembilan poin dari Atletico Madrid yang berada di posisi runner-up.



Hasil positif juga didapat klub Ligue 1 Prancis, Paris Saint-Germain. Mereka sukses memetik kemenangan atas Nantes dengan skor 1-0 berkat gol Angel Di Maria.



Kemenangan tersebut juga membuat PSG semakin mantap di puncak klasemen dengan mengoleksi 53 poin. Kini, mereka unggul 11 poin dari AS Monaco dan Olympique Lyonnais yang berada di peringkat kedua dan ketiga.





Berikut hasil lengkap pertandingan sepak bola malam hingga dini hari tadi:



Liga Primer Inggris

Bournemouth 2-1 Arsenal

Liverpool 4-3 Manchester City



La Liga Spanyol

Levante 0-1 Celta Vigo

Deportivo Alaves 1-0 Sevilla

Espanyol 1-1 Athletic Bilbao

Real Sociedad 2-4 Barcelona



Bundesliga 1 Jerman

Koeln 2-1 Borussia Moenchengladbach

Borussia Dortmund 0-0 Wolfsburg



Ligue 1 Prancis

Saint-Etienne 2-0 Toulouse

Olympique Lyonnais 1-1 Angers

Nantes 0-1 Paris Saint-Germain



Laga Uji Coba

Indonesia 1-4 Islandia





Tak ingin ketinggalan berita bola? Follow instagram kami @medcom_bola



Video: Timnas Indonesia Takluk 1-4 dari Islandia









(PAT)