Susunan Pemain Singapura vs Indonesia: Bima Sakti Turunkan Skuat Terbaik

Jakarta: Timnas Indonesia segera memulai perjuangan di Grup B Piala AFF 2018. Bertandang ke markas Singapura, National Stadium, Jumat 9 November, pelatih Bima Sakti menunrunkan skuat terbaik.



Alberto Gonvalves Da Costa (Beto) diandalkan sebagai ujung tombak Indonesia pada laga nanti. Ia akan didampingi Febri Hariyadi dan Irfan Jaya. Kedua pemain tersebut akan mengisi posisi sayap.

Adapun Stefano Lilipaly dipercaya untuk mengisi lini tengah Indonesia. Gelandang serang Bali United itu akan ditemani oleh Zulfiandi dan Evan Dimas Darmono.



Sementara itu, Ricky Fajrin Saputra dan Hansamu Yama akan menjadi jantung pertahanan Indonesia. Keduanya diduetkan sebagai bek sentral pada laga tersebut.



Di posisi bek sayap, Bima memercayakan Putu Gede Juni Antara dan Rizki Pora. Keempat bek tersebut nantinya ditugaskan untuk membantu tugas kiper Andritany Ardhiyasa agar terhindar dari kebobolan.



Di kubu Singapura, mereka juga menurunkan beberapa pemain andalan. Kapten Harris Harun akan kembali berperan di lini tengah. Begitu juga dengan Gabriel Quak, Irfan Fandi, Ikhsan Fandi, dan Muhammad Faris Ramli yang turun sebagai starter.



Berikut susunan pemain Singapura vs Indonesia:



Singapura: Hassan Abdullah Sunny; Muhammad Shakir Hamzah, Muhammad Zulqarnae Suziman, Muhammad Faris Ramli, Muhammad Yasir Hanapi, Muhammad Izzdin Shafie, Harris Harun, Irfan Fandi, Ikhsan Fandi Ahman, Muhammad Safuwan Baharudin, Gabriel Quak



Indonesia: Andritany Ardhiyasa; Putu Gede, Zulfiandi, Evan Dimas, Alberto Goncalves, Stefano Lilipaly, Febri Hariyadi, Rizki Pora, Ricky Fajrin, Irfan Jaya, Hansamu Yama



(FIR)