Joachim Loew Buka Peluang Latih Klub Inggris

Berlin: Pelatih timnas Jerman, Joachim Loew, mengaku tak menutup kemungkinan untuk kembali melatih di level klub. Ia menyebut Liga Primer Inggris adalah liga yang menarik untuknya.



Pelatih berusia 57 tahun ini sudah 11 tahun menangani tim berjulukan Der Panzer. Namun, bukan berarti ia tidak memiliki pengalaman di level klub.

Sebelum menangani timnas Jerman, Loew pernah menangani klub sekelas VfB Stuttgart, pada 1996 hingga 1998 dan Fenerbahce pada periode 1998-1999.



Meski perjalanan karier pelatih tersuksesnya lahir bersama timnas Jerman, Loew tampaknya mulai bosan menjadi pelatih tim nasional. Untuk itu tidak menutup kemungkinan baginya untuk kembali berkarier sebagai pelatih klub.



Klik di sini: Prediksi Indonesia U-19 vs Tiongkok: Rapatkan Pertahanan demi Hasil Maksimal



"Liga Primer selalu menarik bagi saya, itu hal yang tak perlu dijelaskan. Itu liga yang bagus. Kita lihat saja nanti," kata Low.



Kendati demikian, Low mengungkapkan keinginan untuk memimpin salah satu klub di Liga Primer Inggris terjadi setelah turnamen Piala Eropa 2020.



"Saat ini saya tidak dapat mengatakan bahwa itu terjadi pada dua tahun ke depan. Saya menikmati untuk melatih timnas Jerman dan itu membuat saya termotivasi," imbuhnya. (The Sun)



Video: PT LIB Serahkan Hasil Evaluasi Laga Persib Vs Persija ke PSSI







(FIR)