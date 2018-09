Saddil Ramdani Turun sebagai Striker

Bogor: Timnas indonesia U-19 langsung memainkan Saddil Ramdani sebagai striker dalam laga perdana PSSI 88th International Tournament. Ia ditugaskan untuk menggedor jantung pertahanan Thailand bersama Rafli Mursalim.



Saddil yang juga tergabung dengan Persela Lamongan biasa dimainkan sebagai gelandang serang atau winger. Namun kini, ia dipercaya untuk berduet dengan Rafli yang memang selalu diandalkan menjadi striker murni.

Berdasar daftar susunan pemain yang telah diedarkan, Indra Sjafri selaku pelatih timnas U-19 lebih memilih untuk menggunakan formasi 4-4-2. Pasalnya, terdapat empat pemain bertipe gelandang dan bertahan yang dimainkan.



Kendati demikian, formasi itu tentu bisa berubah-ubah seiring dengan kebutuhan timnas U-19 di lapangan. Terlebih lagi, mereka juga langsung memainkan Witan Sulaeman yang piawai menjadi gelandang serang maupun winger.



Kick off timnas U-19 kontra Thailand akan dilakukan pada Minggu 23 September pukul 18.30 WIB. Pertandingan berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor.



Starting XI

Indonesia: Riyandi, Asnawi Mangkualam, Nurhidayat Haji (C), Rachmat Irianto, Firza Andika, Luthfi Kamal, Syahrian Abimanyu, Witan Sulaeman, Feby Eka Putra, Sadil Ramdani, Rafli Mursalim



Thailand: Krisawat Kongkot, Nakin Wisetchat, Anuson Jaiphet, Kittitach Pranithi (C), Airfan Doloh, Kritsana Daokrajai, Saranyu Palangwan, Hassawat Nopnate, Chaiwat Weerakijphanich, Matee Sarakum, Sakunchai Saengthopho



Indra Sjafri Telah Mengetahui Ciri Permainan Thailand







(FIR)