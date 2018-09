Timnas U-16 Jaga Kebugaran Usai Kalahkan Iran

Kuala Lumpur: Tim nasional sepak bola U-16 Indonesia menjaga kebugaran fisik dengan melakukan latihan ringan pada Sabtu 22 September, setelah menaklukkan Iran 2-0 di Grup C Piala U-16 Asia sehari sebelumnya. Latihan dilakukan di Stadion Mini Persada Plus, Subang, Selangor, Malaysia, mulai pukul 08.00 hingga 09.30 waktu setempat.



"Saya membagi tim menjadi dua grup pada latihan kali ini. Kelompok pertama adalah 11 pemain yang berlaga lebih dari 60 menit lawan Iran dan 12 lainnya berada di grup kedua yang berlatih terpisah," ujar pelatih timnas U-16 Indonesia Fakhri Husaini.

Fakhri melanjutkan, ke-11 pemain yang berada di kelompok pertama diberikan menu latihan untuk sekadar menjaga dan memulihkan kondisi fisik. Sementara 12 pemain lain melahap menu latihan normal agar kebugaran tubuhnya sama dengan para pemain yang baru saja bertanding.



Timnas U-16 Indonesia berhasil menaklukkan Iran dengan skor 2-0 di laga Grup C Piala U-16 Asia 2018 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat 20 September. Dua gol Indonesia tersebut dicetak Amiruddin Bagus pada menit keempat, sementara gol Bagas tercipta di menit ke-90+1.



Kemenangan tersebut membuat Indonesia memimpin klasemen sementara Grup C Piala U-16 Asia 2018. Di posisi kedua klasemen ada India yang di laga lainnya Grup C

mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0.



Indonesia sendiri akan bersua Vietnam di pertandingan lanjutan Grup C Piala U-16 Asia, Senin 24 September, di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. (Ant)



