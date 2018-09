Jadwal Pertandingan Sepak bola Dini Hari Nanti

Jakarta: Para pencinta sepak bola kembali disuguhi sejumlah pertandingan menarik pekan ini. Kali ini, laga-laga tersebut merupakan uji coba antar negara yang digelar pada Jumat 7 September dini hari WIB.



Salah satu laga paling menarik disaksikan adalah laga antara Portugal kontra Kroasia. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Do Algarve yang merupakan markas timnas Portugal.

Ini akan menjadi pertemuan keempat mereka di seluruh ajang. Dalam total pertandingan tersebut, Portugal punya catatan bagus atas Kroasia. Mereka belum pernah kalah dari Kroasia.



Terakhir kali, Portugal dan Kroasia berjumpa di Piala Eropa pada 26 Juni. Saat itu, Selecao das Quinas mampu meraih kemenangan dengan skor 1-0.



Sementara itu, tim unggulan lainnya, Belanda juga dijadwalkan bertanding pada laga uji coba dini hari nanti. Mereka akan ditantang Peru.





Berikut jadwal pertandingan uji coba antar negara, Jumat 7 September dini hari WIB:



01:45: Austria vs Swedia

01:45: Belanda vs Peru

01:45: Portugal vs Kroasia





