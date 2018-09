Piala Asia U-16: Bantai Afghanistan, Australia Jumpa Indonesia di Perempat Final

Petaling Jaya: Australia U-16 memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U-16 usai membantai Afghanistan dengan skor 4-0, Jumat 28 September. Kemenangan tersebut membuat tim berjuluk Socceroos muda menantang tim nasional Indonesia U-16 pada babak delapan besar yang berlangsung Senin 1 Oktober mendatang.



Australia tampil percaya diri menghadapi Afghanistan. Bahkan Joshua Varga dan kawan-kawan sudah unggul 3-0 ketika babak pertama berlangsung.

Ketiga gol tersebut datang dari Joseph Roddy menit kedelapan dan 45+3, serta Noah Botic menit ke-26. Pada babak kedua, Botic mencetak gol keduanya pada laga ini untuk menutup kemenangan Australia atas Afghanistan dengan skor 4-0.



Meski meraih kemenangan telak, Australia tetap keluar sebagai runner up grup D. Dalam arti lain, mereka akan bertemu Indonesia yang merupakan juara grup C pada Senin 1 Oktober mendatang di Stadion Bukit Jalil.



Sementara juara grup D, sudah menjadi milik Korea Selatan. Pada laga terakhir tim Negeri Gingseng berhasil mengalahkan Irak dengan skor 2-0. Sekaligus menjadi satu-satunya tim yang meraih nilai sempurna pada fase grup.



Pada perempat final nanti, Korsel akan berhadapan dengan runner up grup C yang ditempati India. Laga tersebut akan berlangsung pada Senin 1 Oktober di Stadion Petaling Jaya.



