Empat Klub Top Eropa Gabung ICC 2018

Jakarta: Turnamen pramusim, Internasional Champions Cup 2018 mendapat tambahan peserta. Menariknya, peserta tersebut merupakan klub-klub top Eropa, seperti Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, dan Juventus.



Kabar ketersediaan keempat klub mengikuti turnamen tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak ICC lewat akun resmi twitter mereka.

"Klub selanjutnya yang akan mengikuti turnamen ICC 2018 sudah dikonfirmasi. Mereka adalah Real Madrid, Liverpool, AS Roma, Juventus, Manchester City, dan Sevilla," tulis pernyataan mereka.





The next round of clubs that will be participating in the #ICC2018 have been revealed! ?????@realmadrid | @LFC | @officialasroma | @juventusfc | @mancity | @PSG_Inside | @sevillafc



