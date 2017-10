Jerman Sempurna

Metrotvnews.com, Kaiserslautern: Jerman menutup Kualifikasi Piala Dunia 2018 dengan sempurna. Tim Panser mencatat 100 persen kemenangan saat menggulung Azerbaijan 5-1 di Kaiserslautern. Jerman pun mengakhiri perjalanan mereka dengan 30 poin.



Selain itu tim asuhan Joachim Loew ini juga sangat produktif. Dari 10 kali bermain, mereka telah mencetak 43 gol dan hanya kebobolan empat sepanjang kualifikasi Piala Dunia di Grup C ini.

Termasuk lima gol ke gawang Azerbaijan yang terjadi pada dini hari tadi. Leon Goretzka membuka skor menit delapan dengan sebuah backheel yang mungkin tidak masuk akal, sebelum tim tamu membuat gol balasan melalui Ramil Seydaev menit ke-34. Skor 1-1 bertahan hingga jeda.



Usai turun minum, Die Mannschaft bermain dengan nyaman dan menunjukkan kualitas mereka. Setelah gol yang dicetak dari Sandro Wagner (54'), Rudiger (64'), Goretzka (66'), dan Emre Can (81') memastikan kemenangan Jerman dengan skor 5-1.Meski begitu, kemenangan ini juga menghadirkan tumbal untuk juara bertahan. Dua pemain mereka Niklas Sule dan Shkodran Mustafi harus keluar pada babak pertama karena mengalami cedera.Sementara di posisi kedua grup C, Irlandia Utara akan ikut ke babak playoff setelah finis dengan mengumpulkan 19 poin. Kepastian itu sudah dirasakan sejak partai kesembilan kemarin.Leno; Mustafi, Sule, Kimmich; Brandt, Can, Stindl, Sane, Mueller, Goretzka; WagnerAgayev; Abiso, B. Huseynov, C Huseynov, Amirguliyev; Ismayilov, Qarayev, Almeyda, Mirzabauyov, Xelilzade; Seydayev(FIR)