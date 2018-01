Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak bola Dini Hari Nanti

Jakarta: Sejumlah pertandingan di Eropa akan bergulir pada Rabu 31 Januari dini hari WIB. Beberapa pertandingan di antaranya adalah di kompetisi Liga Primer Inggris.



Arsenal dan Liverpool menjadi dua tim besar yang bertanding pada dini hari nanti. The Gunners dijadwalkan akan bertandang ke markas Swansea City, sedangkan The Reds akan berduel dengan Huddersfield Town.

Bagi Arsenal, kemenangan atas Swansea menjadi torehan wajib. Pasalnya, tim Meriam London itu terus menjaga asa untuk tetap tampil di Liga Europa musim depan.



Baca: Mkhitaryan Menantikan Permainan Menyerang Khas Arsenal



Saat ini, Arsenal berada di posisi keenam klasemen sementara dengan mengoleksi 42 poin. Mereka tertinggal tiga poin dari Tottenham Hotspur yang berada di peringkat kelima.



Namun, Arsenal patut waspada menghadapi Swansea. Bukan apa-apa. Meski saat ini mereka terpuruk di posisi juru kunci, The Swans sulit dikalahkan dalam lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.



Teranyar, Swansea mampu mengalahkan tim besar seperti Liverpool pada pekan ke-24, Selasa 23 Januari. Ketika itu, mereka memetik kemenangan dengan skor 1-0.



Baca: Mourinho Belum Tahu Nasib Fellaini di Old Trafford



Selain Arsenal, Liverpool juga membutuhkan kemenangan saat menghadapi Huddersfield. Pasalnya, The Reds harus meraih tiga angka untuk menjaga asa mereka lolos Liga Champions musim depan.



Sejauh ini, Liverpool menempati peringkat keempat klasemen dengan mengoleksi 47 poin. Mereka unggul dua poin dari Tottenham yang berada di peringkat keempat.



Laga penting juga akan dihadapi raksasa Liga Serie-A Italia, Juventus. Mereka akan menghadapi Atalanta pada leg pertama semifinal Coppa Italia 2017--2018.



Berikut jadwal siaran langsung pertandingan sepak bola, Rabu 31 Januari dini hari WIB:



Liga Primer Inggris (matchday ke-25)

02.45: Swansea City vs Arsenal (live BeIN Sport 2)

02.45: West Ham United vs Crystal Palace (live BeIN Sport 3)

03.00: Huddersfield Town vs Liverpool (live BeIN Sport 1 & MNC TV)





Coppa Italia (Leg I Semifinal)

02.45: Atalanta vs Juventus (live Fight Sport)





Video: Bobotoh Berulah, Persib Didenda Rp10 Juta









(RIZ)