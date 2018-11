Tundukkan Korsel, Arab Saudi Sabet Gelar Piala Asia U-19

Bogor: Arab Saudi sukses meraih gelar Piala Asia U-19. Prestasi tersebut didapat mereka usai mengalahkan Korea Selatan U-19 dengan skor 2-1 di babak final, Minggu 4 November.



Arab Saudi mengawali pertandingan dengan baik. Laga baru berjalan dua menit, mereka sudah membuka keunggulan. Gol pembuka itu dicetak Arab Saudi melalui Turki Al-Ammar.

Keunggulan membuat para pemain Arab Saudi semakin percaya diri. Mereka terus menekan Korsel sehingga mampu menambah keunggulan pada menit ke-22.



Khalid Al Ghannam menjadi pencetak gol Arab Saudi saat itu. Mendapat umpan dari Faraj Al Ghashayan, Khalid sukses menceploskan bola ke dalam gawang.



Hingga turun minum, tidak ada gol tambahan tercipta. Skor 2-0 bertahan untuk keunggulan Arab Saudi.



Memasuki babak kedua, Korea Selatan mencoba untuk meningkatkan tempo permainan. Alhasil, mereka mampu memperkecil ketinggalan pada menit ke-64 lewat gol Cho Young-Wook. Gol tersebut diciptakan Cho lewat tendangan penalti.



Korea Selatan makin agresif usai mencetak gol guna mengejar ketinggalan mereka. Namun, upaya mereka tidak ada yang membuahkan hasil. Skor 2-1 untuk keunggulan Arab Saudi tidak berubah. Mereka pun berhak mengangkat trofi Piala Asia U-19.



Bagi Arab Saudi, ini merupakan gelar ketiga mereka di Piala Asia U-19. Sebelumnya mereka meraih gelar di ajang ini pada 1986 dan 1992.



Susunan pemain:



Korea Selatan U-19: Lee Gwang-yeon, Hwang Tae-hyeon (c), Lee Jae-ik, Kim Hyun-woo, Jeon Se-jin, Go Jae-hyeon, Cho Young-wook, Um Won-sang, Lee Kyu-Hyuk, Park Tae-jun, Goo Boon-cheul



Arab Saudi U-19: Abdulrahman Alshammari, Naif Almas, Hassan Altambakti (c), Hamed Alghamdi, Turki Al-Ammar, Khalid Al-Ghannam, Mohammed Al-Shanqiti, Muhannad Al-Shanqiti, Mansol Al-Beshe, Faraj Al-Ghashaya, Abdulmohsen Al-Qahtani.





(FIR)