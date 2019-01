Mbappe Dinilai Bakal Jadi Pele Baru

Minas Gerais: Kylian Mbappe saat ini dinilai sebagai salah satu pemain muda paling sukses di dunia. Keberhasilan membawa timnas Prancis meraih gelar Piala Dunia 2018 menjadi salah satu bukti sahih betapa suksesnya sang pemain.



Menariknya, Mbappe sukses membawa timnas Prancis saat ia masih berusia 19 tahun. Bahkan, ia mendapat predikat sebagai pemain muda terbaik di Piala Dunia 2018.

Prestasi yang diraih Mbappe mendapat perhatian dari legenda Brasil Pele. Ia menilai Mbappe berpotensi menyamai prestasi-prestasinya.



"Ia memenangkan Piala Dunia pada usia 19. Sedangkan saya mendapatkannya saat berusia 17 tahun bersama Brasil. Saya menggodanya dengan mengatakan bahwa ia hampir menyamakan kedudukan dengan saya," ujar Pele.



"Saya rasa ia menjadi Pele baru. Banyak orang mengira saya mengatakan bercanda. Tetapi, tidak. Ini bukan lelucon," tambahnya.



Pele memang menjadi salah satu pesepak bola tersukses di dunia. Bukan apa-apa. Ia sudah mencicipi berbagai gelar baik di level klub dan juga level negara saat masih menjadi pemain.



Total, Pele sukses membawa Brasil meraih tiga gelar Piala Dunia. Sedangkan di level klub, ia sukses membawa Santos meraih enam gelar Liga Brasil, dua gelar Copa Libertadores, dan dua gelar Piala Dunia Antarklub.



Keberhasilan Pele membawa Brasil meraih gelar Piala Dunia 1958 menjadi salah satu prestasi paling dikenang di sepanjang sejarah sepak bola. Sebab, ia berhasil memenangkan gelar tersebut saat masih berusia 17 tahun. (Four Four Two)





(ASM)