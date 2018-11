Kalahkan Rooney, Ibrahimovic Sabet Penghargaan Pendatang Baru Terbaik MLS

Washington DC: Striker LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, resmi dinobatkan sebagai pendatang baru terbaik Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat 2018. Pemain berusia 37 tahun itu mengalahkan bomber DC United, Wayne Rooney, yang menduduki posisi runner-up.



Pemain yang akrab disapa Ibra tersebut memang sudah tampil impresif pada musim pertamanya ini merumput di Negeri Paman Sam. Namun, eks kapten Timnas Swedia itu hanya mampu membawa LA Galaxy sampai di urutan ketujuh klasemen konferensi Barat dan gagal mencapai play-off.



???? Gave them Zlatan.@Ibra_official is @MLS Newcomer of the Year.