Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Malam Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah kompetisi top Eropa akan kembali mempertandingan laga menarik mulai Sabtu 8 April malam sampai Minggu 9 April dini hari WIB. Beberapa laga seru akan tersaji, seperti Real Madrid vs Atletico Madrid dan Bayern Muenchen vs Borussia Dortmund.



Derby Madrid akan tersaji dari Santiago Bernabeu pada malam ini. Bertindak sebagai tim tamu, Atletico berniat menghalangi Madrid untuk meraih poin penuh agar jalan menuju tangga juara tersendat.

Sementara itu, di sisi Madrid, mereka tentu membidik kemenangan agar peluang juara terus terjaga. Terlebih, jika menang atas Los Rojiblancos, mereka bisa mendapat kepercayaan diri untuk laga-laga selanjutnya.Selain itu, dari Jerman tak kalah seru yang mempertemukan Bayern Muenchen vs Dortmund dalam laga yang biasa disebut dengan Der Klassiker. Bayern mencoba membalas dendam setelah menelan kekalahan pada pertemuan pertama di Signal Iduna Park.Dari Liga Italia Serie-A, Juventus akan menjamu Chievo Verona. Tiga poin tampaknya akan dengan mudah diraih oleh I Bianconeri karena mereka akan bermain di markas sendiri, J Stadium.Tottenham Hotspur vs Watford [18.30 WIB Beinsports1 LIVE]Manchester City vs Hull City [21.00 WIB Beinsports1 LIVE]Middlesbrough vs BurnleyStoke City vs Liverpool [21.00 WIB Beinsports3 LIVE]West Bromwich vs SouthamptonWest Ham United vs Swansea CityBournemouth vs Chelsea [23.30 WIB Beinsports1 & RCTI LIVE].Schalke vs Wolfsburg [20.30 WIB Foxsports3 LIVE]Koln vs Borussia M'gladbachHamburger SV vs HoffenheimFreiburg vs Mainz 05RB Leipzig vs Bayer LeverkusenBayern Muenchen vs Borussia Dortmund [23.30 WIB Foxsports2 LIVE]Empoli vs PescaraAtalanta vs SassuoloJuventus vs ChievoEspanyol vs Deportivo AlavesReal Madrid vs Atletico Madrid [21.15 WIB BeinSport2 LIVE]Sevilla vs Deportivo La CorunaMalaga vs Barcelona [01.45 WIB BeinSports2 & SCTV LIVE]PERSIB vs BALI UNITED [16.30 WIB INDOSIAR LIVE](KRS)