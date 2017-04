Jadwal Siaran Langsung Leg 2 Perempat Final Liga Europa Dini Hari Nanti

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah laga leg 2 babak perempat final Liga Europa 2016--2017 akan tersaji pada Jumat 21 April. Pertarungan Manchester United kontra Anderlecht sepertinya bakal menyedot perhatian.



Laga tersebut bisa berjalan sengit. Sebab, kedua tim masih memiliki peluang untuk lolos setelah bermain imbang dengan skor 1-1 pada leg 1.

Namun, United masih diunggulkan meraih kemenangan. Selain modal gol tandang, status sebagai tuan rumah juga akan menguntungkan Red Devils.02:05 WIB: Manchester United vs Anderlecht (live BeIN Sports 1 dan SCTV)02:05 WIB: Genk vs Celta Vigo (live beIN Sports 2)02:05 WIB: Schalke 04 vs Ajax Amsterdam (live beIN Sports 3)02:05 WIB: Besiktas vs Olympique Lyonnais(HIL)