Jadwal Kualifikasi Piala Dunia Malam hingga Dini Hari Nanti

Metrotvnews.com, Jakarta: Tengah pekan ini, sejumlah pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2018 akan dihelat. Tidak hanya zona Eropa, zona Asia dan Amerika Selatan juga menggelar pertandingan.



Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sebetulnya sudah selesai dihelat. Ada empat negara yang lolos yakni Iran, Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi.

Sementara Suriah dan Australia harus memainkan playoff dengan sistem home and away. Sebab, Suriah berada di peringkat ketiga Grup A dan Australia bercokol di peringkat ketiga Grup B. Pemenang antara Suriah kontra Australia akan menghadapi peringkat empat Zona Concacaf (Amerika Utara dan Tengah).



Zona Eropa, Inggris akan bersua Slovenia. Saat ini, skuat Tiga Singa memimpin Grup F dengan meraih 20 poin. Inggris wajib menang untuk mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2018.



Sementara Jerman akan bersua Irlandia Utara dalam lanjutan penyisihan Grup C. Der Panzer tinggal mencari hasil imbang untuk mendapatkan tiket Piala Dunia 2018.

Menyeberang ke Amerika Selatan, Brasil akan menjamu Bolivia. Saat ini, Tim Samba masih duduk di puncak klasemen Zona Amerika Selatan dengan mengoleksi 37 poin.Lalu, Argentina akan bentrok dengan Peru. Tim Tango sangat membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Saat ini, Lionel Messi dan kolega baru berada di peringkat kelima lantaran baru mengemas 24 poin.Berikut jadwal pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2018:Zona Asia:5 Oktober: Suriah - Australia (19:30 WIB/Live FOX Sports 1)Zona Eropa:5 Oktober: Azerbaijan - Republik Ceko (23:00 WIB)5 Oktober: Armenia - Polandia (23:00 WIB)6 Oktober: Irlandia Utara - Jerman (01:45 WIB)6 Oktober: San Marino - Norwegia (01:45 WIB)6 Oktober: Montenegro - Denmark (01:45 WIB)6 Oktober: Rumania - Kazakhstan (01:45 WIB)6 Oktober: Inggris - Slovenia (01:45 WIB)6 Oktober: Malta - Lithuania (01:45 WIB)6 Oktober: Skotlandia - Slovakia (01:45 WIB)Zona Amerika Selatan:6 Oktober: Bolivia - Brasil (03:00 WIB)6 Oktober: Venezuela - Uruguay (04:00 WIB)6 Oktober: Kolombia - Paraguay (06:30 WIB)6 Oktober: Cile - Ekuador (06:30 WIB)6 Oktober: Argentina - Peru (06:30 WIB)(ASM)