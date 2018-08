Jakarta: Kompetisi liga top Eropa kembali bergulir mulai akhir pekan ini. Di Liga Italia Serie A, tersaji big match antara AC Milan versus AS Roma.



Pertandingan yang akan berlangsung dini hari nanti menjadi krusial bagi Rossoneri. Sebab, pada pertandingan terakhir, skuat polesan Gennaro Gattuso menyerah dari Napoli 3-2.

Sedangkan bagi Roma, ini merupakan pertandingan ketiga. Sebelumnya, Serigala Ibu Kota menang atas Torino dan imbang kontra Atalanta.



Dari La Liga Spanyol, Real Madrid dan Barcelona akan menghadapi lawan mudah. Madrid akan menjamu Leganes dan Barcelona ditantang tim promosi Huesca.



Melihat kinerja Madrid dan Barcelona pada laga terakhir, tampaknya poin penuh akan didapat oleh kedua klub.



Sudah dua pekan berjalan, Madrid dan Barcelona sama-sama mengemas enam poin. Namun, El Real unggul produktivitas gol dan memimpin klasemen sementara La Liga Spanyol.

Pertandingan seru juga tersaji di Liga Primer Inggris pekan keempat. Leicester City akan kedatangan Liverpool, tim yang sedang memimpin klasemen sementara.Sedangkan peringkat kedua Tottenham Hotspur akan bertandang ke markas Watford pada Minggu 2 September. Spurs patut waspada lantaran Watford punya catatan apik dengan meraih kemenangan di tiga laga terakhir.Berikut jadwal siaran langsung liga top Eropa akhir pekan ini:Sabtu 1 September 2018AC Milan vs AS Roma (01:30 WIB - Live bein Sport 3)Bologna vs Inter Milan (23:00 WIB - Live bein Sport 2)Minggu 2 September 2018Parma vs Juventus (01:30 WIB - Live bein Sport 2)Fiorentina vs Udinese (23:00 WIB - Live bein Sport 3)Senin 3 September 2018Atalanta vs Cagliari (01:30 WIB)Chievo vs Empoli (01:30 WIB)Lazio vs Frosinone (01:30 WIB - Live bein Sport 3)Sampdoria vs Napoli (01:30 WIB - Live bein Sport 1)Sassuolo vs Genoa (01:30 WIB)Torino vs SPAL (01:30 WIB)Sabtu 1 September 2018Getafe vs Real Valladolid (01:00 WIB)Eibar vs Real Sociedad (03:00 WIB)Villarreal vs Girona (03:00 WIB - Live bein Sport 2)Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao (tunda)Celta Vigo vs Atletico Madrid (23:30 WIB - Live bein Sport 2)Minggu 2 September 2018Real Madrid vs Leganes (01:45 WIB - Live bein Sport 3/SCTV)Levante vs Valencia (17:00 WIB - Live bein Sport 2)Deportivo Alaves vs Espanyol (21:15 WIB)Barcelona vs Huesca (23:30 WIB - Live bein Sport 2)Senin 3 September 2018Real Betis vs Sevilla (01:45 WIB - Live bein Sport 2)Sabtu 1 September 2018Leicester City vs Liverpool (18:30 WIB)Brighton & Hove Albion vs Fulham (21:00 WIB)Chelsea vs AFC Bournemouth (21:00 WIB - Live bein Sport 3)Crystal Palace vs Southampton (21:00 WIB)Everton vs Huddersfield Town (21:00 WIB)West Ham United vs Wolverhampton (21:00 WIB)Manchester City vs Newcastle United (23:30 WIB - Live bein Sport 1/MNC TV)Minggu 2 September 2018Cardiff City vs Arsenal (19:30 WIB - Live bein Sport 1/MNC TV)Burnley vs Manchester United (22:00WIB - Live bein Sport 1)Watford vs Tottenham Hotspur (22:00 WIB - Live bein Sport 1)(ASM)