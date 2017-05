Jadwal Siaran Langsung Arsenal vs Manchester United Malam Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Big match pekan ini akan tersaji di Stadion Emirates, ketika Arsenal menjamu Manchester United. Meski bukan laga untuk memperebutkan gelar liga, pertemuan kedua klub dipastikan bakal tetap sengit.



Sebab saat ini kedua klub sama-sama masih berpeluang untuk mentas di Liga Champions musim depan. Jarak dengan peringkat ketiga dan keempat yang saat ini ditempati Manchester City dan Liverpool masih bisa mereka kejar.

Contohnya United. Klub asuhan Jose Mourinho berada di posisi kelima klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan 65 poin. Setan Merah masih punya empat pertandingan sisa dengan maksimal poin 77.Sementara Arsenal yang berada di peringkat keenam punya 60 poin. Namun The Young Guns masih punya satu pertandingan lebih banyak dari MU. Arsenal memiliki lima pertandingan sisa. Dengan demikian mereka diprediksi bisa mengumpulkan poin maksimal 75 poin.Sebelum laga antara Arsenal kontra United digelar. Liverpool akan lebih dulu memainkan laga pekan ini dengan menjamu Southampton. The Reds tak boleh kehilangan poin penuh, sebab apabila meraih kemenangan posisi ketiga akan kembali mereka rebut dari Manchester City.Melipir ke Liga Italia Serie-A akan ada grande partita antara AC Milan menjamu AS Roma. Bagi Giallorossi, mereka harus memenangkan laga jika ingin menunda pesta Juventus merebut scudetto untuk kali keenam secara beruntun. Sekaligus merebut posisi kedua yang sempat diambil Napoli dini hari tadi.19 : 30 WIB: Liverpool vs Southampton (beIN Sports 1 LIVE)22 : 00 WIB: Arsenal vs Manchester United (beIN Sports 1 & MNC TV LIVE)20 : 30 WIB: Hamburg vs Mainz 05 (Fox Sports 2 LIVE)22 : 30 WIB: Freiburg vs Schalke 04 (Fox Sports 2 LIVE)17 : 30 WIB: Udinese vs Atalanta20 : 00 WIB: Empoli vs Bologna20 : 00 WIB: Pescara vs Crotone20 : 00 WIB: Sassuolo vs Fiorentina20 : 00 WIB: Genoa vs Inter Milan20 : 00 WIB: Chievo vs Palermo20 : 00 WIB: Lazio vs Sampdoria01 : 45 WIB: AC Milan vs AS Roma17 : 00 WIB: Deportivo Alaves vs Athletic Bilbao (beIN Sports 2 LIVE)21 : 15 WIB: Valencia vs Osasuna (beIN Sports 2 LIVE)23 : 30 WIB: Deportivo La Coruna vs Espanyol (beIN Sports 2 LIVE)01 : 45 WIB: Malaga vs Celta Vigo (beIN Sports 2 LIVE)(FIR)