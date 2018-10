Jakarta: Liga Europa 2018--2019 akan memainkan matchday ketiga. Salah satu laga yang menarik untuk ditonton, yaitu di Grip E antara Sporting CP kontra Arsenal.



Bertandang ke markas Sporting, The Gunners mencoba untuk meneruskan performa positif mereka di bawah asuhan Unai Emery. Dalam 10 laga pertandingan terakhir, Arsenal selalu meraih kemenangan.

Kini ujian bakal didapat Mesut Oezil dan kawan-kawan. Mereka akan menghadapi Sporting yang merupakan rival terberat mereka di Grup E. Pasalnya, Arsenal yang memimpin Grup E dengan enam poin, dibayang-bayangi wakil Portugal tersebut dengan hanya kalah agresivitas gol.



Selain itu ada laga antara Chelsea kontra BATE. Meski hanya bermain imbang 2-2 dengan Manchester United akhir pekan lalu di Liga Primer Inggris, The Blues diharapkan bisa menuai kesuksesan di Liga Europa.



Pasalnya tergabung di Grup L, Chelsea diprediksi tak menemui hambatan. Mengingat para rival mereka di atas kertas masih jauh di bawah level The Blues.



Selain dua klub Inggris, dua wakil Italia juga akan bertanding. Salah satunya adalah AC Milan yang akan menjamu Real Betis. Rossoneri yang baru saja menelan kekalahan dalam laga derbi melawan Inter Milan, berupaya mengincar tiga poin ketika menghadapi Betis.



Sementara itu Lazio akan bertandang ke markas Olympique Marseille. Meski bermain di kandang lawan, pasukan Simone Inzaghi baru mendapatkan motivasi setelah meraih dua kemenangan beruntun di ajang Liga Italia.



Berikut jadwal matchday ketiga Liga Europa dini hari nanti WIB:

Kamis 25 Oktober

23 : 55 WIB: Zurich vs Bayer Leverkusen

23 : 55 WIB: AEK Lamaca vs Ludogorets

23 : 55 WIB: Salzburg vs Rosenborg

23 : 55 WIB: Zenit vs Bordeaux

23 : 55 WIB: Kopenhagen vs Slavia Praha

23 : 55 WIB: Anderlecht vs Fenerbahce

23 : 55 WIB: Spartak Trnava vs Dinamo Zagreb

23 : 55 WIB: Qarabag vs Vorskla

23 : 55 WIB: Sporting vs Arsenal (RCTI LIVE)

23 : 55 WIB: Milan vs Real Betis

23 : 55 WIB: Dudelange vs Olympiakos Pireaus



Jumat 26 Oktober

02 : 00 WIB: Rangers vs Spartak Moskow

02 : 00 WIB: Villarreal vs Rapid Vienna

02 : 00 WIB: Standard Liege vs Krasnodar

02 : 00 WIB: Sevilla vs Akhisarspor

02 : 00 WIB: Eintracht Frankfurt vs Apollon

02 : 00 WIB: Olympique Marseille vs Lazio

02 : 00 WIB: Jablonec vs Astana

02 : 00 WIB: Rennes vs Dynamo Kiev

02 : 00 WIB: Sarpsborg 08 vs Malmo FF

02 : 00 WIB: Besiktas vs Genk

02 : 00 WIB: Chelsea vs BATE (RCTI LIVE)

02 : 00 WIB: PAOK vs Vidi



