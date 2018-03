Hasil Lengkap Leg II Babak 16-Besar Liga Europa Dini Hari Tadi

Jakarta: Leg kedua babak 16-besar Liga Europa 2017--2018 pada Jumat 16 Maret dini hari telah rampung digelar. Atletico Madrid dan Arsenal menjadi dua tim unggulan yang berhasil meraih kemenangan pada laga tersebut.



Kemenangan didapat Atletico saat bertandang ke markas Lokomotiv Moskow. Tak tanggung-tanggung, El Atleti sukses menghantam tuan rumah dengan skor telak 5-1.

Kemenangan ini juga sekaligus memastikan Atletico lolos ke perempat final. Sebab, mereka menang dengan agregat 8-1. Sebelumnya, mereka juga mengalahkan Lokomotiv dengan skor telak 3-0 di markas sendiri pada leg pertama.



Hasil positif juga mampu diraih Arsenal saat menjamu Milan. Mereka sukses mempermalukan I Rossoneri dengan skor 3-1.



Dengan hasil ini, Arsenal pun berhak lolos ke babak perempat final dengan agregat 5-1. Pada leg pertama, The Gunners sukses meraih kemenangan atas Milan dengan skor 3-0 di San Siro.



Nasib buruk justru didapat tim unggulan lainnya, Borussia Dortmund. Mereka dipaksa bermain imbang tanpa gol oleh FC Salszbourg. Hasil ini membuat Die Borussen gagal lolos ke babak perempat final karena sebelumnya kalah dengan skor 1-2 pada leg pertama.





Berikut hasil lengkap leg kedua babak 16-besar Liga Europa 2017--2018, Jumat 16 Maret dini hari WIB:



Lokomotiv Moskow 1-5 Atletico Madrid

Dynamo Kiev 0-2 Lazio

Zenit 1-1 RB Leipzig

Athletic Bilbao 1-2 Olympique Marseille

Viktoria Plzen 2-1 Sporting CP

Olympique Lyonnais 2-3 CSKA Moskow

Salzbourg 0-0 Borussia Dortmund

Arsenal 3-1 AC Milan





