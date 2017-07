PSG Tundukkan AS Roma via Adu Penalti

Metrotvnews.com, Michigan: Paris Saint Germain (PSG) memulai International Champions Cup dengan mulus. Mereka sukses mengalahkan AS Roma via adu penalti, Kamis 20 Juli.



Kedua tim sejak awal tampil terbuka. AS Roma memainkan pemain barunya seperti Hector Moreno dan Maxime Gonalons. Dari kubu PSG, bek Dani Alves juga dimainkan sejak menit awal.

PSG mampu unggul terlebih dahulu usai Marquinhos mencetak gol pada menit 36. Dia mampu menyelesaikan peluang yang ada di depan gawang Roma yang dikawal Alisson. Keunggulan PSG bertahan sampai turun minum.Berlanjut pada babak kedua, Roma dan PSG melakukan sejumlah pergantian pemain. Memasuki menit 60, Roma menyamakan kedudukan lewat aksi Sadiq Umar. Dan kedudukan 1-1 bertahan sampai waktu normal.Pertandingan pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Lima penendang PSG sukses menjalankan tugasnya. Sedangkan Roma, hanya memasukan tiga gol lantaran gelandang Gerson Santos gagal menjalani penalti dengan sempurna.PSG:Lucas Moura - GolChristopher Nkunku - GolLorenzo Callegari - GolOdsonne Edouard - GolMarquinhos - GolAS Roma:Bruno Peres - GolRadja Nainggolan - GolGerson - GagalDaniele De Rossi - GolSusunan pemain:Roma: Alisson, Peres, Manolas, Jesus, Moreno, Pellegrini, Gonalons, Strootman, Iturbe, Dzeko, PerottiPSG: Areola, Alves, Silva, Marquinhos, Kurzawa; Motta, Rabiot; Moura, Pastore, Lo Celso; Jese(ASM)