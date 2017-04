2001: Kisah Australia Permak Tim asal Oseania Hingga 31 Gol

Metrotvnews.com, Jakarta: Tanggal 11 April 2001 menjadi hari bersejarah bagi timnas Australia. Ketika itu, Socceroos membantai salah satu tim Oseania, Samoa Amerika dengan skor 31-0 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2002 zona Oceania.



Ini merupakan kemenangan kedua beruntun bagi Australia pada babak kualifikasi grup saat itu. Sebelumnya, mereka sukses mengalahkan Tonga dengan skor 22-0 pada matchday pertama. Sementara itu, Samoa Amerika harus kalah dari Fiju dengan skor 0-13 pada laga perdana.

Australia menjadi tuan rumah ketika menghadapi Samoa Amerika. Laga tersebut digelar di Stadion Internasional Olahraga di Coffs Harbour, New South Wales yang ditonton 3.000 penonton.Australia tak butuh lama untuk membuka skor. Pada menit kesepuluh, mereka sukses mencetak gol lewat Con Boutsianis yang merupakan pencetak hattrick saat itu. Dua gol tambahan diciptakannya pada menit ke-50 dan ke-84.Boutsianis bukan satu-satunya menjadi pencetak gol terbanyak pada laga tersebut. Selain Boutsianis, ada striker Archie Thompson yang sukses mencetak 13 gol pada laga tersebut. Gol tersebut tercipta pada menit ke-12, ke-23, ke-27, ke-29, ke-33, ke-37, ke-42, ke-45, ke-56, ke-60, ke-65, ke-85, dan ke-88.Striker David Zdrilic juga tak kalah tajam dengan Thompson. Ia juga sukses mencetak delapan gol sepanjang laga (13' , 21' , 25' , 33' , 58' , 66' , 78' , 89 '). Sementara itu, dua gol sisanya diciptakan oleh Aurelio Vidmar (14', 80 '), Tony Popovic (17', 19 '), Simon Colosimo (51', 81 '), dan Fausto De Amicis (55').Kemenangan Australia atas Samoa Amerika merupakan rekor kemenangan terbesar di level internasional. Namun, rekor tersebut masih kalah jika dihitung dalam pertandingan seluruh ajang, baik level atau klub. Sejauh ini, rekor kemenangan terbesar masih dipegang oleh salah satu klub Madagaskar, AS Adema. Mereka sukses meraih kemenangan dengan skor 149-0 saat menghadapi S.O. I'Emyrne pada 2002. (TDIFH)(ASM)