Jadwal Pertandingan Sepak bola Dini Hari Nanti

Laga besar akan tersaji pada Kamis 24 Januari dini hari WIB. Ketika itu, terdapat laga antara Sevilla kontra Barcelona pada leg pertama babak Copa Del Rey 2018--2019.



Jakarta: Sejumlah klub top di Eropa dijadwalkan bertanding di turnamen domestik pada Kamis 24 Januari dini hari WIB. Barcelona, Manchester City, dan Paris Saint-Germain menjadi tim-tim besar yang akan melakoni pertandingan nanti.

Ujian cukup berat harus dihadapi Barcelona nanti. Mereka akan bentrok dengan tim papan atas La Liga Spanyol musim ini, Sevilla pada leg pertama babak perempat final Copa Del Rey.



Namun, Barcelona tampaknya masih menjadi favorit untuk memenangkan laga ini. Mengingat, mereka memiliki rekor pertemuan apik selama berduel dengan Sevilla, terutama dalam lima pertemuan terakhir. Total, Barcelona mampu meraih empat kemenangan dan hanya satu kali ditahan imbang oleh Sevilla.

Baca: Ucapan Salam Perpisahan untuk Higuain Mulai Mengalir

Selain itu, terdapat pertandingan leg kedua semifinal Piala Liga Inggris yang tersaji pada dini hari nanti. Saat itu, Manchester City akan berduel dengan Burton Albion.Namun, laga ini terbilang mudah bagi City. Pasalnya, The Citizens meraih kemenangan atas Burton dengan skor telak 9-0 pada leg pertama, 10 Januari.Sementara itu, tim besar Eropa lainnya, Paris Saint-Germain akan bertanding di babak 32-besar Coupe de France 2018--2019. Mereka akan berduel dengan RC Strasbourg.02:45: Burton Albion vs Manchester City (live TVRI)03:30: Sevilla vs Barcelona03:05: Paris Saint-Germain vs Strasbourg (live beIN Sports 2)(PAT)