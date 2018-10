Blunder Loris Karius Terulang Bersama Besiktas

Malmo: Loris Karius kembali melakukan blunder atau kesalahan sendiri di ajang bergengsi. Tren negatif itu membuat Besiktas kalah dari Malmo FF pada laga kedua Liga Europa 2018--2019, Jumat 5 Oktober dini hari WIB.



Setelah meninggalkan Liverpool pada musim panas lalu, Karius bergabung dengan Besiktas yang merupakan klub Turki. Di sana, dia sempat menunjukkan performa apik dalam lima laga terakhir.

Blunder saat menghadapi Malmo terjadi pada menit ke-53. Maksudnya hati ingin menepis umpan silang, tapi bola malah masuk ke gawang sendiri lantaran bola sempat terdefleksi pemain Malmo, Caner Erkin.



Karius yang berasal dari Jerman kembali kebobolan lewat gol penalti salah satu pemain Malmo pada menit ke-76. Dengan begitu, Besiktas terpaksa menyerah dengan skor, 2-0.



Sebelumnya, Karius membuat blunder fatal yang membuat Liverpool kalah dari Real Madrid pada final Liga Champions 2017--2018. Selain itu, dia juga melakukan blunder di laga pramusim Liverpool.





