Jadwal Siaran Langsung Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini

Jakarta: Usai melakoni laga kedua Liga Champions 2018--2019, klub-klub Eropa kini fokus ke pertandingan liga domestik mereka. Salah satunya apa yang dialami Liverpool yang akan menghadapi lawan berat pada akhir pekan ini.



Pasukan Juergen Klopp yang kini berada di posisi kedua Liga Primer Inggris, bakal menjamu Manchester City pada pekan kedelapan di Anfield. Sempat mengimbangi Chelsea pada akhir pekan lalu, Liverpool mengalami hasil minor pada laga kedua Liga Champions melawan Napoli.

Laga akhir pekan ini juga menjadi momen bagi Liverpool untuk mengkudeta City yang kini memuncaki klasemen karena unggul agresivitas gol. Pasalnya kedua klub ini memiliki poin sama, yaitu 19.



Tapi jika laga Liverpool kontra City tak ada yang keluar sebagai pemenang, mereka harus lengser dari posisi dua teratas, sebab Chelsea pada pekan yang sama hanya melawat ke markas Southampton. The Blues di atas kertas mampu mengatasi The Saints, meski bertanding di kandang lawan.



Masih dari Liga Primer Inggris, ada Manchester United yang bakal menjamu Newcastle United. Melawan The Magpies menjadi momen tepat Jose Mourinho untuk keluar dari tekanan yang melanda Setan Merah belakangan ini.



Mampir ke Liga Italia Serie-A, pimpinan klasemen Juventus mengincar kemenangan kedelapan secara beruntun. Kali ini Bianconeri akan melawat ke markas Udinese, Dacia Arena.



Sementara pesaing terdekat Juve, Napoli kedapatan menghadapi Sassuolo. Bermain di Stadion San Paolo, Partenopei berupaya bangkit demi bisa menjaga asa setelah ditaklukan Juve akhir pekan lalu.



Salah satu laga di La Liga Spanyol akan menyajikan duel menarik, yaitu antara Valencia kontra Barcelona. Sebagai pimpinan klasemen, Barca masih dalam kondisi kurang stabil.



Cuma tanda-tanda kebangkitan Blaugrana sudah tercium ketika mereka mempermalukan Tottenham Hotspur 4-2 pada ajang Liga Champions.



Modal positif juga tengah menggelayuti Valencia. Selain menang atas Real Sociedad di La Liga akhir pekan lalu, Los Che juga mampu mengimbangi Manchester United pada ajang Liga Champions.



Berikut jadwal siaran langsung liga top Eropa akhir pekan ini:

Liga Primer Inggris Pekan Kedelapan

Sabtu 6 Oktober

02 : 00 WIB: Brighton & Hove Albion vs West Ham United

21 : 00 WIB: Brunley vs Huddersfield Town

21 : 00 WIB: Crystal Palace vs Wolverhampton

21 : 00 WIB: Leicester City vs Everton

21 : 00 WIB: Tottenham Hotspur vs Cardiff City (BeIN Sports 1 LIVE)

21 : 00 WIB: Watford vs AFC Bournemouth

23 : 30 WIB: Manchester United vs Newcastle United (BeIN Sports 1 & RCTI LIVE)



Minggu 7 Oktober

18 : 00 WIB: Fulham vs Arsenal (BeIN Sports 1 LIVE)

20 : 15 WIB: Southampton vs Chelsea (BeIN Sports 1 LIVE)

22 : 30 WIB: Liverpool vs Manchester City (BeIN Sports 1 & RCTI LIVE)



Liga Italia Serie-A Pekan Kedelapan

Sabtu 6 Oktober

01 : 30 WIB: Torino vs Frosinone

20 : 00 WIB: Cagliari vs Bologna

23 : 00 WIB: Udinese vs Juventus (BeIN Sports 3 LIVE)



Minggu 7 Oktober

01 : 30 WIB: Empoli vs Roma (BeIN Sports 1 LIVE)

17 : 30 WIB: Genoa vs Parma

20 : 00 WIB: Atalanta vs Sampdoria

20 : 00 WIB: Lazio vs Fiorentina (BeIN Sports 3 LIVE)

20 : 00 WIB: Milan vs Chievo

23 : 00 WIB: Napoli vs Sassuolo (BeIN Sports 2 LIVE)



Senin 8 Oktober

01 : 30 WIB: SPAL vs Inter Milan (BeIN Sports 3 LIVE)



La Liga Spanyol pekan kedelapan

Sabtu 6 Oktober

02 : 00 WIB: Athletic Bilbao vs Real Sociedad (BeIN Sports 2 LIVE)

18 : 00 WIB: Girona vs Eibar (BeIN Sports 2 LIVE)

21 : 15 WIB: Getafe vs Levante (BeIN Sports 2 LIVE)

23 : 30 WIB: Deportivo Alaves vs Real Madrid (BeIN Sports 2 LIVE)



Minggu 7 Oktober

01 : 45 WIB: Leganes vs Rayo Vallecano (BeIN Sports 2 LIVE)

17 : 00 WIB: Real Valladolid vs Huesca (BeIN Sports 2 LIVE)

21 : 15 WIB: Atletico Madrid vs Real Betis (BeIN Sports 2 LIVE)

23 : 30 WIB: Espanyol vs Villarreal

23 : 30 WIB: Sevilla vs Celta de Vigo (BeIN Sports 2 LIVE)



Senin 8 Oktober

01 : 45 WIB: Valencia vs Barcelona (BeIN Sports 2 LIVE)



Bundesliga pekan ketujuh

Sabtu 6 Oktober

01 : 30 WIB: Werder Bremen vs Wolfsburg (Fox Sports LIVE)

20 : 30 WIB: Borussia Dortmund vs Augsburg (Fox Sports LIVE)

20 : 30 WIB: Hannover vs Stuttgart

20 : 30 WIB: Mainz 05 vs Hertha Berlin

20 : 30 WIB: Fortuna Duesseldorf vs Schalke

23 : 30 WIB: Bayern Muenchen vs Borussia M'Gladbach (Fox Sports LIVE)



Minggu 7 Oktober

18 : 30 WIB: Freiburg vs Bayer Leverkusen (Fox Sports LIVE)

20 : 30 WIB: Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt

23 : 00 WIB: RB Leipzig vs Nuernberg



