Jadwal Siaran Langsung Indonesia U-19 vs UEA U-19 Malam Ini

Jakarta: Babak penyisihan grup Piala Asia U-19 sudah memasuki matchday terakhir. Grup A akan memulai jadwal matchday ketiga tersebut pada Rabu 24 Oktober. Salah satu sajian menarik pada grup ini adalah laga antara Indonesia U-19 kontra Uni Emirat Arab U-19.



Laga ini krusial bagi Indonesia. Sebab, hasil pada laga ini akan menentukan nasib mereka selanjutnya.

Sejauh ini, Indonesia U-19 tercecer di posisi ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi tiga poin. Mereka memiliki poin sama dengan Qatar U-19 di posisi kedua.



Namun, Garuda Nusantara kalah head to head sehingga harus berada di bawah Qatar. Sebelumnya, tim besutan Indra Sjafri tersebut kalah dari Qatar dengan skor 5-6 di matchday kedua, Minggu 21 Oktober.



Indonesia tentu masih punya harapan untuk lolos ke babak perempat final. Hal itu terwujud andai mereka bisa mengalahkan UEA.



Namun, bukan tugas mudah bagi Indonesia mewujudkan misi itu. Mengingat, UEA juga sedang dalam moril tinggi setelah mampu meraih dua kemenangan secara beruntun di penyisihan grup.



Laga pertama, UEA mampu mengalahkan Qatar dengan skor 2-1. Kemudian, mereka sukses membantai Taiwan dengan skor 8-1 pada matchday kedua.





Berikut jadwal lengkap babak penyisihan Grup A Piala Asia U-19, Rabu 24 Oktober malam hari WIB:



19:00: Indonesia U-19 vs Uni Emirat Arab U-19 (live Fox Sports 2 & RCTI)

19:00: Qatar U-19 vs Taiwan U-19





Video: Latihan Timnas U-19 Jelang Laga Melawan UEA











