Lewat Instagram Abidal Bantah Soal Transplantasi Hati Ilegal

QUE PENA QUE TENGA QUE SALIR ABIDAL A DESMENTIR DE ESTA FORMA A LOS MEDIOS QUE LO DIFAMARON ACERCA DE SU TRANSPLANTE SINCERAMENTE ESTOS MEDIOS ESPAÑOLES QUE SU ÚNICA TAREA ES DIFAMAR Y DIFAMAR NECESITAN QUE LES CLAVEN UNA DEMANDA PARA QUE YA PAREN SU LINCHAMIENTO MEDIÁTICO HACIA LOS JUGADORES DEL BARÇA, YA ES TIEMPO YA QUE PAREN A ESTOS CABRONES. @abi22ericabidal @fcbarcelona #EricAbidal #FcBarcelona

A post shared by Somos Blaugrana (@somos_blaugrana1) on Jul 5, 2018 at 3:35am PDT