Hasil Lengkap Pertandingan Sepak Bola Dini Hari Tadi

Jakarta: Pertandingan akhir pekan di Liga Top Eropa pada Sabtu 28 April malam hari WIB hingga Minggu 29 April dini hari WIB rampung digelar. Ada lima klub top di Eropa berhasil meraih kemenangan.



Salah satunya adalah Chelsea. The Blues sukses memetik kemenangan kala bertandang ke markas Swansea City pada pekan ke-36 Liga Primer Inggris. Pada laga tersebut, mereka meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0.

Kemenangan ini sekaligus membawa Chelsea kian dekat dengan posisi empat besar. Mereka hanya tertinggal dua poin dari Tottenham Hotspur.



Sementara itu, tim Inggris lainnya, Liverpool gagal meraih kemenangan. Mereka harus puas ditahan imbang Stoke City.



Di Liga Serie-A Italia, ada dua tim unggulan yang berhasil memetik kemenanngan. Di antaranya adalah AS Roma dan Juventus.



Roma sukses membantai Chievo dengan skor 4-1. Tambahan tiga angka membuat mereka naik ke posisi ketiga klasemen, menggusur posisi tim sekotanya, Lazio.



Hasil positif juga didapat Juventus. Menariknya, mereka mampu meraih kemenangan saat bertandang ke markas Inter Milan. Pada laga tersebut, I Bianconeri menang dengan skor 3-2.



Dua tim raksasa lainnya yang meraih kemenangan adalah Real Madrid dan Bayern Muenchen. Los Blancos menang tipis atas Leganes dengan skor 2-1, sedangkan Muenchen mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor telak 4-1.





Berikut hasil lengkap pertandingan sepak bola dari Sabtu 28 April malam hari hingga Minggu 29 April dini hari WIB:



Liga Primer Inggris

Liverpool 0-0 Stoke City

Burnley 0-0 Brighton & Hove Albion

Crystal Palace 5-0 Leicester City

Huddersfield Town 0-2 Everton

Newcastle United 0-1 West Bromwich Albion

Southampton 2-1 Bournemouth

Swansea City 0-1 Chelsea



Liga Serie-A Italia

AS Roma 4-1 Chievo

Inter Milan 2-3 Juventus



La Liga Spanyol

Espanyol 1-1 Las Palmas

Real Sociedad 3-1 Athletic Bilbao

Real Madrid 2-1 Leganes

Villarreal 4-1 Celta Vigo



Bundesliga 1 Jerman

Bayern Muenchen 4-1 Eintracht Frankfurt

Hertha Berlin 2-2 Augsburg

Freiburg 3-2 Koeln

Schalke 1-1 Borussia Moenchengladbach

Wolfsburg 1-3 Hamburg SV

Bayer Leverkusen 0-1 Stuttgart



Ligue 1 Prancis

Olympique Lyonnais 2-0 Nantes

Girondins de Bordeaux 3-1 Dijon

AS Monaco 0-0 Amiens SC

Strasbourg 1-1 Nice

Troyes 3-1 Caen





