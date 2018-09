Hasil Lengkap UEFA Nations League Dini Hari Tadi

Jakarta: Sejumlah tim telah melakoni pertandingan UEFA Nations League 2018--2019, Selasa 11 September dini hari WIB. Salah satunya adalah Portugal sukses meraih kemenang atas Italia.



Bermain di Stadion Da Luz, Lisbon, Portugal hanya mampu menang tipis atas Italia. Satu-satunya gol dicetak oleh Andre Silva.

Hasil itu membuat tim asuhan Fernando Santos berhasil memuncaki kalsemen sementara Grup 3 di League A UEFA Nations League.



Kemudian di League B juga hanya melakoni satu pertandingan, yakni antara Swedia kontra Turki. Pertandingan Grup 2 itu dimenangkan oleh Turki dengan skor 3-2. Hasil tersebut membuat Turki berada di peringkat kedua, sedangkan Swedia berada di urutan ketiga Grup 2 League B.



Sementara itu League C memainkan cukup banyak pertandingan, yakni tiga laga. Dari Grup 1 ada Skotlandia vs Albania. Drama lima gol terjadi dalam laga tersebut dan tuan rumah sukses menang dengan skor 3-2.



Selanjutnya dari Grup 4 ada Serbia yang meraih hasil imbang saat bertemu Rumania dan Montenegro. Hasil itu membuat Rumania berada di puncak klasemen dengan sekali menang dan satu kali hasil imbang.



Sedangkan untuk laga terakhir di League D mempertemukan Andorra kontra Kepulauan Faroe, tuan rumah sukses menang dengan skor 2-0 dan yang terkahir Malta harus berbagi poin dengan Azerbaijan usai bermain imbang 1-1.



Berikut ini adalah hasil lengkap UEFA Nations League:



Liga A



Grup 3: Portugal 1-0 Italia



Liga B



Grup 2: Swedia 2-3 Turki



Liga C



Grup 1: Skotlandia 2-0 Albania



Grup 4: Serbia 2-2 Rumania



Grup 4: Montenegro 2-0 Lithuania



Liga D



Grup 1: Andorra 1-1 Kazakhstan



Grup 3: Kosovo 2-0 Kepulauan Faroe



Grup 3: Malta 1-1 Azerbaijan



