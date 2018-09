Aubameyang Marah Besar Ayahnya Jadi Pelatih Timnas Gabon

London: Penyerang Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang tak mampu menutupi amarahnya kala FEGAFOOT (Federasi Sepak Bola Gabon) memutuskan mengangkat sang ayah, Pierre Francois sebagai pelatih kepala.



Pierre dan Daniel Cousin (mantan kapten timnas Gabon) tiba-tiba diumumkan sebagai duet pelatih. Mereka menggantikan peran Jose Antonio Camacho dari Spanyol.

Auba merasa FEGAFOOT tidak memiliki sikap dan cara profesional dalam penunjukkan tersebut. Ada dua alasan mengapa kapten timnas Gabon itu marah dan tidak suka ayahnya menjadi pelatih kepala.



"Anda (FEGAFOOT) telah mengumumkan pada dunia mengenai ayah saya, yang Anda sebut pelatih kepala, padahal Anda tidak mendapatkan persetujuan ayah saya!" tulis Aubameyang di akun Instagram-nya.



"Presiden federasi menelpon ayah saya, tapi dia tidak peduli dengan kondisi ayah saya, bahwa ayah saya sedang sakit. Kemudian federasi terburu-buru mengadakan konferensi pers saat Ayah saya mengatakan masih butuh waktu untuk menjawabnya," tambahnya lagi.



Saking marahnya, Aubameyang langsung mengancam tidak akan mau lagi bermain untuk timnas Gabon karena kesewenang-wenangan federasi. "Anda heran kenapa saya memiliki masalah dengan Anda, kenapa saya tidak mau datang lagi bermain untuk timnas?"



