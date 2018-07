Jadwal Pertandingan International Champions Cup 2018

Jakarta: Mulai malam ini atau pagi waktu Jakarta, para pencinta sepak bola akan kembali dihibur dengan pertandingan-pertandingan klub-klub terbaik dunia. Deretan klub besar itu akan bertarung dalam turnamen pramusim bertajuk International Champions Cup (ICC) 2018.



Turnamen yang bisa dikatakan bertemunya jawara-jawara Eropa bak Liga Champions, bisa menjadi penghibur mengisi waktu para pencinta sepak bola sebelum musim 2018--2019 bergulir.

Sebut saja Real Madrid, Bayern Muenchen, Barcelona, Liverpool, Manchester United, hingga Juventus akan ikut serta dalam turnamen pramusim ini. Bedanya dengan Liga Champions, turnamen ini digelar di beberapa negara. Seperti Amerika Utara, di beberapa negara Eropa, dan Singapura.



Untuk musim 2018 ini, Liga Primer Inggris menjadi penyumbang klub terbanyak dengan enam peserta. Italia dan Spanyol masing-masing menurunkan empat perwakilan, sementara Jerman dan Prancis sama-sama memainkan dua klub.

Sejak digelar pada 2013, Real Madrid menjadi klub yang paling banyak mendapatkan gelar dengan torehan tiga kali juara. Sementara Paris Saint-Germain menunjukkan keperkasaan mereka dengan menjuarai ICC sebanyak dua kali dalam dua musim beruntun (2015 dan 2016).Pada gelaran tahun ini, laga ICC akan dibuka dengan partai yang mempertemukan jawara Liga Primer Inggris, Manchester City kontra Borussia Dortmund. Laga berlangsung di Soldier Field, Chicago pada 20 Juli waktu setempat, atau pukul 8.05 WIB. Turnamen akan berakhir pada 12 Agustus mendatang.Rencananya dua stasiun tv swasta iNews dan TVRI akan menayangkan rangkaian laga-laga ICC secara lengkap. Baik siaran langsung maupun tayangan tunda.Inggris: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham HotspurItalia: Inter Milan, Juventus, AC Milan, dan AS RomaSpanyol: Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Atletico MadridPrancis: Lyon, Paris Saint GermainJerman: Borussia Dortmund dan Bayern MuenchenPortugal: Benfica08 : 00 WIB: Borussia Dortmund vs Manchester City (iNews & TVRI LIVE)21 : 00 WIB: Bayern Muenchen vs Paris Saint Germain (iNews & TVRI LIVE)23 : 00 WIB: Sevilla vs Benfica (iNews & TVRI LIVE)(FIR)