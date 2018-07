Lupakan Kegagalan di Piala Dunia, Messi Bermain dengan Binatang Peliharaan

Barcelona: Lionel Messi tampaknya sudah melupakan kekecewaan Piala Dunia 2018 di Rusia. Ia terlihat sudah bermain bersama anjing peliharaannya yang bernama Hulk.



Messi gagal membawa Argentina mengulangi prestasi Piala Dunia 2014 Brasil. Kala itu, Argentina yang dipimpin Messi mampu mencapai babak final meski harus mengakui keunggulan Jerman.

Argentina menghadapi masalah internal di Rusia. Bahkan para pemain Argentina dikabarkan memberontak dengan tidak menjalankan instruksi pelatih mereka saat itu, Jorge Sampaoli.



Dalam video yang di-upload oleh istri Messi, Antonella Roccuzzo, di instagram pribadinya, Messi terlihat bermain bola dengan Hulk. Ia beberapa kali menghindari terjangan anjing jenis Dogue de Bordeaux itu.

Lionel Messi's dog looks like most La Liga defenders trying to tackle him! pic.twitter.com/Zku5sjD6XB