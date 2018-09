Timnas U-16 Lolos ke Perempat Final dengan Status Juara Grup

Kuala Lumpur: Timnas Indonesia U-16 bermain imbang tanpa gol kontra India pada laga pamungkas Grup C Piala AFC U-16, Kamis 27 September. Hasil tersebut sudah cukup untuk membawa skuat Garuda Asia lolos ke babak perempat final sebagai juara grup.



Meski hanya bermain dengan skor kacamata alias 0-0, namun secara permainan, kedua tim menunjukkan permainan terbuka yang menghibur. Terkhusus Timnas U-16, Bagus Kahfi dkk mencipatakan banyak peluang berbahaya.

Trio striker Sutan Zico, Bagus Kahfi, Supriadi dan kapten David Maulana jadi motor pertandingan Timnas U-16 di laga ini. Serangan-serangan berbahaya dari sektor sayap, mulut gawang, dan luar kotak penalti telah mereka coba. Namun, masih kerap melenceng dari target.

Keuletan Supriadi dalam menggiring bola sempat memaksa pertahanan India menjatuhkannya dekat kotak penalti. Namun, tendangan bebas gagal dimanfaatkan Zico sebagai eksekutor, yang hanya membentur pagar betis. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.Intensitas serangan Indonesia agak mengendur pada awal-awal babak kedua. India pun memberikan perlawanan yang seimbang bahkan penetrasi-penetrasi lawan sempat membuat penjaga gawang Ernando Sutaryadi ketar-ketir.Fakhri sempat mengganti amunisi andalannya di lini depan, dengan menarik Bagus untuk digantikan Rendy Juliansyah. Namun, hal tersebut tak dapat berbicara banyak. Baik Indonesia maupun India tidak mampu menciptakan gol hingga wasit meniup akhir.Kendati hanya bermain imbang 0-0, para pemain Indonesia maupun India sama-sama bergembira. Sebab, mereka sama-sama lolos ke babak perempat final dengan poin identik, 5.Indonesia berhak lolos sebagai juara grup karena punya selisih gol yang lebih baik dari India. Hasil laga Indonesia vs India sekaligus memastikan kemenangan besar 5-0 yang diraih Iran atas Vietnam tidak berarti. Iran tetap gagal lolos karena hanya mengoleksi empat poin.Selanjutnya, di laga perempat final nanti, Indonesia yang berstatus juara grup akan berhadapan dengan runner-up Grup D. Adapun, India akan berhadapan dengan juara Grup D. Tim yang akan mewakili di Grup D sendiri masih akan ditentukan pada laga pamungkas, Jumat 28 September nanti.Jika melihat posisi di klasemen sementara saat ini, ada tifga tim, yakni Korea Selatan (6 poin), Australia (3) dan Irak (3) yang berpotensi lolos ke perempat final.Di laga pamungkas besok, Irak akan melakoni laga hidup mati melawan Korsel. Sementara Australia akan ditantang Afganistan.Ernando Ari Sutaryadi; Komang Teguh Trisnanda, Fadillah Nur Rahman, Mochamad Yudha Febrian, Amiruddin Bagas Kaffa; David Maulana (C), Brylian Aldama, Andre Oktaviansyah; Mochammad Supriadi, Amiruddin Bagus Kaffa, Sutan Zico.Niraj Kumar; Thoibar, Shabas Ahammed, Gurkirat Singh, Bikash Yumnam; Ravi Rana, Givson Singh, Ricky Shabong; Vikram Partap (C), Bekey Oram, Ridge Demello.(ACF)