PREDIKSI ROPAN: MU Berpotensi Taklukkan Liverpool, Inter Sulit Bungkam Napoli

Manchester United akan menjamu "The Reds" Liverpool, dalam lanjutan kompetisi Liga Primer Inggris, Sabtu malam ini di Old Trafford. Inilah Big Match di pekan ke-30 yang dinanti banyak orang.



Pertarungan dua klub papan atas yang sarat dengan kepentingan maupun gengsi. Baik Manchester United maupun Liverpool sama-sama membidik kemenangan dalam laga mereka. The Red Devils harus mengatasi Liverpool, dan meraih kemenangan jika mereka ingin bertahan di posisi kedua klasemen sementara.

Sebenarnya hasil seri bagi Romelu Lukaku dan kawan-kawan sudah cukup untuk mempertahankan peringkat kedua dengan berselisih dua poin dari Liverpool. Namun mencari hasil imbang akan berisiko buat tim asuhan Jose Mourinho, mengingat Liverpool adalah tim yang agresif dan berambisi memukul MU di depan publiknya.



Empat pertemuan terakhir di antara keduanya selalu berakhir imbang. Namun Juergen Klopp berada di atas angin jika jumpa dengan Jose Mourinho. Dari delapan pertemuan kedua pelatih tersebut, Mourinho hanya menang sekali dan kalah tiga kali, empat sisanya berakhir seri.



Liverpool pasti akan habis-habisan untuk memforsir kemenangan. Karena hanya dengan kemenangan Liverpool bisa mengambil alih tempat kedua yang diduduki MU. Lini belakang United harus mewaspadai trio Mohamed Salah, Roberto Firmino dan Sadio Mane. Ketiganya total telah mencetak 45 gol dari 67 gol Liverpool musim ini. Mourinho mesti memutar otak untuk mencari susunan terbaik dalam starting eleven yang diturunkan menghadapi Liverpool.



Kita bakal menyaksikan permainan MU dengan gaya pragmatis Mourinho, melawan agresivitas ala Klopp dengan "gegen pressing" yang ditampilkan Liverpool. Kemungkinan besar duel ini akan berakhir seri sangat besar, dan untuk itu pasar tak berani memihak salah satu tim. Perbandingannya 0:0 atau 50-50. Namun dalam posisi MU sebagai tuan rumah, rasanya mereka bisa memenangi laga di Old Trafford dengan skor tipis.



Sementara itu, juara bertahan Chelsea menjamu Crystal Palace di Stamford Bridge. Pertandingan ini kelihatan akan dengan mudah dimenangkan The Blues. Tapi Eden Hazard dan kawan-kawan tak boleh percaya diri berlebihan, karena ini akan jadi bumerang buat Chelsea. Harus diingat dalam dua pertemuan terakhir keduanya, Crystal Palace selalu menang. Chelsea bahkan kalah di laga pertama mereka musim ini melawan The Eagles --julukan Palace.Musim lalu di Stamford Bridge, tim asuhan Antonio Conte terjungkal 1-2 daei Palace, walau pada akhirnya Chelsea bisa menjuarai Liga Primer. Christian Benteke dan kawan-kawan akan termotivasi melawan Chelsea, apalagi pasukan Roy Hodgson itu ingin keluar dan menjauh dari Zona Degradasi. Chelsea diunggulkan dengan 60-40, dan bisa menang dengan selisih satu gol.Tottenham Hotspur sudah harus melupakan kegagalan mereka melaju ke perempat final Liga Champions. Kini tim asuhan Mauricio Pochettino itu fokus untuk meraih kemenangan dan merebut tiga poin saat bertandang ke Stadion Vitality, markasnya AFC Bournemouth, Minggu (11/3).Spurs harus waspada karena Bournemouth hanya kalah sekali dalam lima laga terakhir mereka. Pertemuan pertama musim ini, Harry Kane dan kawan-kawan harus bersusah payah sebelum menang tipis 1-0 di Wembley. Saat datang ke kandang lawan, bukan tak mungkin Spurs menelan kekalahan.Bournemouth akan bermain tanpa beban dengan dukungan penuh dari suporternya. Eddie Howe akan menyuruh pasukannya untuk bertarung "hidup mati" melawan Spurs. Bournemouth butuh kemenangan untuk terus menjauh dari zona degradasi dan mengamankan posisinya bertahan di papan tengah. Pasar taruhan menjagokan Spurs dengan voor balik 1 bola. Anda masih bisa tahan tuan rumah dengan kemungkinan hasil imbang.Di La Liga Spanyol, Real Madrid keluar kandang Sabtu ini menuju ke Stadion Ipurua, markasnya Eibar. Motivasi Sergio Ramos dan kawan-kawan untuk memenangkan laga ini sangat besar untuk tetap menjaga peluang mereka ada di tiga besar. Madrid harus menang karena Valencia terus memburu Los Blancos dengan hanya berselisih satu poin di klasemen.Madrid berada di peringkat ketiga dengan 54 poin dari 27 pertandingan, sedangkan Valencia memiliki nilai 53 dari 27 pertandingan. Dengan modal kemenangan 3-0 dalam pertemuan pertama musim ini di Santiago Bernabeu, rasanya tak sulit bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan untuk memetik kemenangan menghadapi Eibar. Posisi menang Madrid adalah 60-40, dengan pasar memberi voor 1 3/4, karena terlalu yakin bahwa Madrid bisa menang dengan selisih dua gol.

Barcelona juga melakoni partai tandang melawan Malaga di Stadion La Rosaleda. Ernesto Valverde harus mewanti-wanti pasukannya untuk konsentrasi penuh karena musim lalu "Blaugrana" terkapar dengan kekalahan 2-0 dari Malaga di La Rosaleda.



Memang musim ini di laga pertama yang dimainkan di Stadion Camp Nou, Lionel Messi dan kawan-kawan mampu mencetak kemenangan dua gol tanpa balas, tapi bermain di kandang Malaga, tak mudah buat Barcelona. Pelatih Malaga, Jose Gonzalez, sudah menyiapkan formasi 4-4-1-1 melawan Barcelona.



Malaga akan menunggu serangan Barcelona untuk kemudian melakukan serangan balik yang mematikan. Pertahanan Barcelona tak boleh lengah, apalagi jika tidak diperkuat Gerard Pique. Barcelona tetap dijagokan dengan persentase menang 60-40. Bursa taruhan menempatkan Barcelona dengan voor balik 1 3/4. Masih bisa pegang Barcelona, kemungkinannya menang dengan selisih dua gol.



Di Serie A Italia, pimpinan klasemen Napoli akan menghadapi laga berat ketika Marek Hamsik dan kawan datang ke Stadion Giuseppe Meazza di kota Milan. Inter Milan sudah menunggu Napoli. Duel ini diperkirakan akan berlangsung panas dan keras.



Napoli akan mati-matian untuk tidak kalah, setelah pekan lalu menyerah dari AS Roma. Napoli tak ingin kalah dua kali beruntun, karena posisi mereka sudah sangat terancam dari juara bertahan Juventus. Kini Napoli dan Juventus hanya terpaut satu angka, dengan Juventus memiliki sisa satu laga.



Ada keyakinan dari kubu Napoli, karena musim lalu mereka bisa menang dari Inter Milan di Meazza. Tapi Inter juga punya motivasi tinggi setelah mereka mampu menahan imbang Napoli musim ini di San Paolo. Hanya saja melihat penampilan Inter yang tidak konsisten, wajar ada keraguan dan kekhawatiran saat tim asuhan Luciano Spaletti itu menjamu tim dari Selatan Italia tersebut.



Inter bisa naik ke posisi keempat bila mampu mengalahkan Napoli. Namun pasar lebih yakin dengan Napoli untuk berbalik memberi voor 1/2 terhadap Inter. Masih memungkinkan pilih Inter dengan kemungkinan lain hasil akhir seri. Persentasenya paling ideal 50-50.



Juventus memiliki keuntungan disaat tim asuhan Massimiliano Allegri menjamu Udinese. Setelah memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Champions, kini Gianluigi Buffon dan kawan-kawan mengalihkan konsentrasinya ke kompetisi Serie A.



Jika menang dari Udinese, kemudian Napoli tergelincir di Giuseppe Meazza, maka Juventus mengambil alih pimpinan klasemen dari tangan Napoli. Keuntungan lain yang dipunyai Juventus, karena mereka juga menyimpan satu laga.



Juventus sempat tertahan 1-1 dalam pertemuan pertama musim ini di kandang Udinese. Tim seperti Udinese tak bisa dipandang sebelah mata, karena tim asuhan Massimo Oddo itu bisa menghadirkan mimpi buruk bagi Juventus. Di atas kertas Juventus menang melawan Udinese, bahkan dengan persentase mencapai 70-30. Maka wajar bila pasar taruhan melepas voor sampai 1 1/2. Juventus bisa menang dengan dua gol.



Jadwal dan Prediksi pertandingan akhir pekan ini:



Liga Inggris

Manchester United bs Liverpool 50-50

Everton vs Brighton 60-40

Huddersfield bs Swansea 55-45

West Bromwich vs Leicester City 50-50

Newcastle United vs Southampton 55-45

West Ham United vs Burnley 50-50

Chelsea vs Crystal Palace 60-40

Arsenal vs Watford 55-45

Bournemouth vs Tottenham 45-55

Stoke City vs Manchester City 40-60



La Liga Spanyol

Eibar vs Real Madrid 40 -60

Sevilla vs Valencia 55-45

Getafe vs Levante 60-40

Malaga vs Barcelona 40-60

Espanyol vs Real Sociedad 55-45

Atletico Madrid vs Celta Vigo 60-40

Las Palmas vs Villarreal 50-50

Bilbao vs Leganes 60-40

Deportivo Alaves vs Real Betis 55-45



Serie A Italia

Fiorentina vs Benevento 60-40

Bologna vs Atalanta 55-45

Cagliari vs Lazio 45-55

Crotone vs Sampdoria 50-50

Sassuolo vs SPAL 60-40

Juventus vs Udinese 70-30

Genoa vs AC Milan 50-50

Inter vs Napoli 50-50



