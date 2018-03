Jadwal Siaran Langsung Manchester United vs Liverpool Malam Ini

Jakarta: Akhir pekan yang indah buat para pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya malam ini akan ada laga bigmatch di Liga Primer Inggris yang telah memasuki pekan ke-30.



Ya, duel antara Manchester United kontra Liverpool menjadi laga yang paling dinanti para pencinta sepak bola tanah air. Kedua klub ini merupakan pemilik gelar liga terbanyak.

Bermain di Stadion Old Trafford, United yang saat ini duduk di posisi dua klasemen sementara, hanya unggul dua poin dari The Reds tepat di bawahnya. Menjamu Liverpool, pasukan Jose Mourinho tak mau terpeleset apabila tidak ingin posisi mereka diambil alih oleh seteru abadinya itu.

Klik di sini: Muenchen Perpanjang Kontrak Joshua Kimmich

Kedua klub juga ogah meraih hasil imbang pada laga malam nanti. Sebab, jika itu terjadi, Tottenham Hotspur yang berada di posisi empat, siap meramaikan persaingan memperebutkan tiket otomatis ke Liga Champions. Kebetulan, Spurs hanya akan menghadapi tim papan tengah, AFC Bournemouth.Melipir ke La Liga, ada Real Madrid yang akan bertamu ke markas Eibar. Pasukan Zinedine Zidane yang kini mulai kembali ke performa terbaik mereka usai menyingkirkan PSG di Liga Champions. Kemenangan dibutuhkan Madrid demi mengikis selisih tujuh poin dari rival sekota mereka, Atletico di posisi dua.19:30 WIB: Manchester United vs Liverpool (MNC TV)22:00 WIB: Everton vs Brighton & Hove Albion (BeIN Sports 1)22:00 WIB: Huddersfield Town vs Swansea City22:00 WIB: Newcastle United vs Southampton22:00 WIB: West Bromwich Albion vs Leicester City (MNC TV)22:00 WIB: West Ham United vs Burnley (BeIN Sports 3)02:45 WIB: Hellas Verona vs ChievoSabtu 10 Maret 201819:00 WIB: Eibar vs Real Madrid (BeIN Sports 2)22:15 WIB: Sevilla vs Valencia (BeIN Sports 2)00:30 WIB: Getafe vs Levante (BeIN Sports 2)02:45 WIB: Malaga vs Barcelona (BeIN Sports 2)02:30 WIB: Mainz 05 vs Schalke 04 (FOX Sports)21:30 WIB: Bayern Muenchen vs Hamburger SV (FOX Sports)21:30 WIB: Hoffenheim vs Wolfsburg (FOX Sports 3)21:30 WIB: Hertha BSC vs Freiburg21:30 WIB: Hannover 96 vs Augsburg (FOX Sports 2)(FIR)