Jadwal Siaran Langsung City vs Chelsea dan Milan vs Inter

Jakarta: Akhir pekan ini, Minggu 4 Maret, akan tersaji dua laga panas di Liga Primer Inggris dan Serie-A Italia. Dua laga tersebut adalaha Manchester City kontra Chelsea, serta AC Milan yang akan menantang saudara sekota Inter Milan.



Liga Primer memang masih menyisakan tiga pertandingan lagi pekan ke-29 ini. Namun, semua mata tentu akan tertuju ke partai panas City kontra Chelsea di Stadion Etihad.

Laga ini bisa menjadi awal langkah The Citizens menyegel gelar musim ini. Pasalnya, skuat asuhan Josep Guardiola tinggal membutuhkan lima kemenangan lagi untuk memastikan diri merebut titel Liga Primer.



Maklum saja, City masih berlari sendiri di klasemen Liga Primer dengan mengantongi 75 poin. Terpaut 15 poin dari Liverpool di posisi kedua dan 16 poin dari Manchester United yang baru akan bertanding Selasa 6 Maret nanti.

Pertarungan yang tak kalah sengit pun akan tersaji di Serie-A. Partai Derby della Madonnina di Stadion San Siro akan membuktikan penguasa kota Mode musim ini. Kekalahan 2-3 pada pertemuan pertama membuat Milan akan berupaya memberikan teror.Apalagi, performa Rossoneri saat ini terbilang cukup menjanjikan. Di bawah racikan tangan dingin Gennaro Gattuso, Milan sudah menjalani 13 laga tak terkalahkan di semua ajang.Satu partai menarik lainnya pun datang dari kompetisi La Liga Spanyol. Di mana peringkat pertama Barcelona akan ditantang Atletico Madrid yang berada di peringkat kedua.Kedua tim kini hanya terpaut lima poin saja di klasemen La Liga hingga jornada ke-27. Membuat apapun hasil laga itu tentu akan sangat menentukan bagi kedua tim.20:30 WIB - Brighton vs Arsenal (Beinsports 1)23:00 WIB - Man City vs Chelsea (Beinsports 1, RCTI)18:30 WIB - Genoa vs Cagliari21:00 WIB - Torino vs Crotone21:00 WIB - Udinese vs Fiorentina21:00 WIB - Benevento vs Verona21:00 WIB - Atalanta vs Sampdoria21:00 WIB - Chievo vs Sassuolo02:45 WIB - AC Milan vs Inter Milan18:00 WIB - Levante vs Espanyol22:15 WIB - Barcelona vs Atletico Madrid (Beinsports 2, SCTV)00:30 WIB - Real Sociedad vs Alaves (Beinsports 2)02:45 WIB - Valencia vs Real Betis (Beinsports 2)21:30 WIB - Koln vs Stuttgart00:00 WIB - Freiburg vs Bayern Muenchen (Fox Sports)21:00 WIB - Caen vs Strasbourg23:00 WIB - Montpellier vs Lyon (Beinsports 3)03:00 WIB - Marseille vs Nantes (Beinsports 3)18:30 WIB - PEC vs VVV20:30 WIB - Sparta Rotterdam vs ADO Den Haag20:30 WIB - Vitesse vs Ajax (Fox Sports 3)22:45 WIB - Twente vs Groningen(REN)