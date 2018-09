Lawan India, Fakhri Husaini bakal Rotasi Pemain

Selangor: Pelatih Timnas U-16 Indonesia Fakhri Husaini mengatakan dirinya akan melakukan rotasi pemain ketika menghadapi India pada laga terakhir Grup C Piala U-16 Asia 2018, Kamis 27 September.



"Sepertinya akan ada rotasi karena ada beberapa pemain yang sudah dua kali main dan telah mengeluarkan tenaga luar biasa," ujar Fakhri dikutip Antara, Selasa 25 September 2018.

Soal pemain mana yang akan dirotasi, Fakhri mengaku dirinya masih melihat kondisi semua pemainnya.



"Saya akan memantau satu-dua hari ini. Saya memiliki beberapa pemain yang bisa saling mengisi posisi satu sama lain," sambungnya.



Klik di sini: Prediksi Indonesia U-19 vs Tiongkok: Rapatkan Pertahanan demi Hasil Maksimal



Fakhri mengatakan, usai menghadapi Vietnam, Senin 24 September, dirinya memberikan istirahat penuh selama satu hari kepada sembilan pemain yang berlaga penuh pada pertandingan yang berakhir imbang 1-1 tersebut.



Hal itu yang membuat dia hanya membawa 14 pemain dalam latihan di lapangan Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan (3K) SS13, Subang Jaya, Selangor, Malaysia.



"Latihan ini untuk menyesuaikan kondisi para pemain dan ada juga sedikit pemberian taktik untuk laga melawan India," tutur Fakhri.



Saat ini di Grup C, Indonesia berada di puncak klasemen sementara dengan empat poin dari dua pertandingan. Di posisi kedua India menyusul dengan poin yang sama tetapi kalah selisih gol. Adapun di peringkat ketiga dan keempat bertengger masing-masing Vietnam dan Iran yang baru mengoleksi satu poin hasil dari dua laga.



Indonesia membutuhkan satu poin dari pertandingan melawan India untuk lolos ke perempat final Piala U-16 Asia. Sesuai jadwal, laga Indonesia kontra India dihelat pukul 20:45 waktu Malaysia di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.



Video: PT LIB Serahkan Hasil Evaluasi Laga Persib Vs Persija ke PSSI







(ASM)