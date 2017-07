Milan tak Berdaya di Tangan Dortmund

Metrotvnews.com, Guangzhou: AC Milan harus menyerah dari Borussia Dortmund pada laga perdana International Champions Cup (ICC) 2017. Bertanding di University Town Main Stadium, Tiongkok Rossoneri takluk 1-3 dari wakil Bundesliga tersebut.



Meski melakukan belanja secara jor-joran pada bursa transfer musim panas ini, Vincenzo Montella tak menurunkan semua para pemain anyarnya. Pada laga tersebut, hanya Franck Kessie, Ricardo Rodriguez, dan Fabio Borini yang diturunkan sebagai starter.

Sedangkan Dortmund lebih cenderung menurunkan muka lama. Namun itu justru menjadi keunggulan mereka untuk membuka keunggulan.Nuri Sahin membuat Marco Storari terkejut, ketika bola tendangannya dari luar kotak penalti mendarat mulus di gawangnya. Dortmund unggul 1-0 pada menit ke-16.Empat menit berselang, pelanggaran Gabriel Paletta kepada Pulisic berbuah hadiah penalti. Pierre-Emerick Aubameyang yang maju sebagai eksekutor sukses membobol gawang Storari. Milan tertinggal 0-2.Tak lama berselang, Milan merespons pada menit ke-24. Carlos Bacca memperkecil ketertinggalan Milan menjadi 1-2 usai tendangannya dari luar kotak penalti gagal dibendung Roman Weidenfeller.Pada babak kedua, Milan yang sedang tertinggal melakukan beberapa pemain. Montella pun menjajal Hakan Calhanoglu sebagai pengganti Mbaye Niang di lini depan.Namun Milan kian tertinggal, setelah Aubameyang mencetak gol keduanya. Memanfaatkan umpan Pulisic, pemain internasional Gabon itu membuat Dortmund unggul 3-1 pada menit ke-62.Montella kembali melakukan pergantian pemain. Termasuk menarik Carlos Bacca dan menggantikannya dengan Patrick Cutrone. Tapi strategi tak mengubah hasil, sehingga skor 3-1 untuk Dortmund bertahan hingga usai.Selanjutnya Milan akan menghadapi Bayern Muenchen pada 22 Juli mendatang. Sementara Dortmund akan pulang ke Jerman untuk meladeni Bochum.M. Storari; R. Rodríguez, G. Paletta, C. Zapata, I. Abate; J. Mauri, F. Kessie, G. Bonaventura, F. Borini, M. Niang, C. BaccaR. Weidenfeller; L. Piszczek, S. Papastathopoulos, Bartra, D. Zagadou, N. Sahin, S. Rode, G. Castro, O. Dembele, C. Pulisic, P. Aubameyang(FIR)