Neymar Juga Penggila PUBG?

Jakarta: Sama seperti manusia pada umumnya, pesepak bola juga pasti memiliki hobi lain, seperti bermain video game. Neymar misalnya, diketahui menyukai game yang tengah digandrungi banyak sekali orang, PlayerUnknown's BattleGrounds (PUBG).



Sejumlah pemain lain seperti Antoine Griezmann dan Hatem Ben Arfa pernah tertangkap kamera memainkan game simulasi manajer bernama Football Manager. Riyad Mahrez juga gemar memainkan FIFA.

Nama-nama game di atas tentunya masih berkenaan dengan sepak bola dan relatif tidak jauh dari keseharian mereka sebagai artis rumput hijau. Namun, banyak juga pesepak bola tenar yang doyan memainkan game bergenre lain.



Salah satu game tersebut bernama PUBG, yang memang tengah menjamur setelah pengembang merilis versi mobile. Game bergenre battle royale di memang sebelumnya sudah ada, namun buat Neymar, PUBG ternyata menjadi pengecualian.



Neymar agaknya sudah sejak lama menyukai permainan bertemakan action-shooter. orang-orang di Brasil sudah mengetahui kalau bintang PSG itu adalah penggemar berat Counter Strike: Global Operation (CS:GO), salah satu game paling laris dan dimainkan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia.



Di tengah kesibukannya sebagai pemain sepak bola, Neymar disebut-sebut menghabiskan 20 jam dalam seminggu untuk bermain CS:GO. Ia bahkan dilaporkan pernah mengunjungi SK Gaming, salah satu kru atau tim CS:GO dari Brasil yang terkenal.



Kesibukannya bermain game sepertinya bakal tambah padat setelah Neymar mengungkapkan ketertarikannya kepada PUBG. Ia bahkan meminta pengembang game tersebut yang bernama Bluehole, untuk dibuatkan server sendiri.

hey @playerunknown can i have a custom server? Please :)