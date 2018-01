Striker Jepang Berusia 50 Tahun Perpanjang Kontrak

Daftar Pemain Persija yang Dibawa ke Turnamen di Malaysia Persija Jakarta akan mengikuti turnamen bertajuk Boost Sports Fix Super Cup 2018 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 23 pemain dibawa memperkuat Macan Kemayoran menjalani turnamen yang digelar 13 hingga 20 Januari tersebut. Namun, tak semua pemain Persija akan langsung berangkat ke Malaysia. Pasalnya, Macan Kemayoran harus membagi dua skuatnya karena masih ikut serta di turnamen Suramadu Super Cup 2018. Berita selengkapnya klik di bio kami :) #persija

