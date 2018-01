Pemain dan Pelatih Islandia Bicara Tentang Indonesia

Menpora Imam Nahrawi pasang badan jika Egy dilarang berkarier di luar negeri oleh PSSI. Kendati demikian, Menpora juga mengingatkan bahwa Egy wajib pulang ke Tanah Air jika ada agenda membela timnas. #pssi #sepakbolanasional #sepakbolaindonesia #egymaulanavikri #kemenpora #menpora #imamnahrawi #timnasu19

A post shared by Medcom_bola (@medcom_bola) on Jan 5, 2018 at 11:09pm PST