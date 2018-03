Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Malam dan Dini Hari Nanti

Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola klub Eropa bakal tersaji malam dan dini hari nanti. Beberapa pertandingan di antaranya adalah di kompetisi Serie-A.



Lazio akan bersua Juventus pada pekan ke-26, di mana kemenangan sangat dibutuhkan tim tuan rumah. Sebab tambahan poin akan membuat tim asuhan Simone Inzaghi menjauh dari kejaran Inter Milan di posisi keempat klasemen dengan selisih satu poin.

Sementara Juventus tentu tidak mau kehilangan poin di kandang Lazio. Tim Nyonya Tua juga tidak ingin merusak tren positif dengan lima pertandingan terakhir tidak terkalahkan. Sekaligus terus memperkecil jarak mereka dengan Napoli di puncak klasemen.

Tidak kalah seru, Serie-A juga menyajikan pertandingan Napoli kontra AS Roma. Bertindak sebagai tuan rumah tentu Napoli akan tampil habis-habisan, kemenangan akan membuat mereka semakin menjauh di puncak klasemen.Roma sendiri sedang dalam performa kurang baik. Menyusul hasil buruk di dua petandingan terakhir, mereka harus menelan kekalahan saat bertemu Shakhtar Donestsk di ajang Liga Champions dan AC Milan akhir pekan lalu.Bergeser ke Liga Primer Inggris, Liverpool akan kedatangan tamu Newcastle United. Tercatat dari lima pertandingan terakhir, tuan rumah memiliki hasil yang lebih positif dari Newcastle.Tambahan tiga poin tentu menjadi motivasi tim asuhan Jurgen Klopp untuk menggeser United di pringkat kedua. Namun, tentu tugas Liverpool tidak akan mudah, pasalnya tim asuh Rafael Benitez memiliki catatan cukup baik saat bertemu The Reds.Dari lima pertandingan melawan Liverpool, Newscastle berhasil menang dua kali, satu kali imbang dan menelan satu kali kekalahan.Berikut ini jadwal pertandingan seru malam dan dini hari nanti:03/03/2018 : Burnley vs Everton (19:30 - Bein Sports 2)03/03/2018 : Leicester City vs AFC Bournemouth (22:00 - Bein Sports 2)04/03/2018 : Liverpool vs Newcastle United (00:30 - BeIN Sports 1, MNCTV)03/03/2018 : Troyes vs PSG ( 23:00 - BeIN Sports 3)03/03/2018 : Schalke 04 vs Hertha BSC (21:30 - Fox Sports)03/03/2018 : Wolfsburg vs Bayer Leverkusen (21:30 - Fox Sports 3)04/03/2018 : RB Leipzig vs Borussia Dortmund (00:30 - Fox Sports)03/03/2018 : SPAL vs Bologna (21:00 - Streaming)04/03/2018 : Lazio vs Juventus (00:00 - Streaming)04/03/2018 : Napoli vs AS Roma (02:45 - Streaming)(REN)