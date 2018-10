Jadwal Pertandingan Ketiga UEFA Nations League

Jakarta: UEFA Nations League kembali digelar untuk melakoni pertandingan ketiga di bulan Oktober. Beberapa laga yang tersaji patut dinantikan.



Polandia akan menjamu Portugal, Jumat (12/10) dini hari, dalam laga lanjutan di Liga A. Menarik disimak bagaimana Portugal, yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo, menahan gempuran Polandia yang dipimpin striker haus gol, Robert Lewandowski.

Selain itu, akan ada laga ulangan semifinal Piala Dunia 2018 antara Kroasia melawan Inggris, Sabtu (13/10) dini hari. Inggris yang terpuruk di dasar klasemen Grup 4 Liga A tentu ingin memperbaiki posisi mereka, sekaligus membalaskan dendam di Piala Dunia lalu.



Ada juga duel sarat gengsi ketika Belanda menjamu Jerman. Dua negara yang memiliki tradisi kuat di kancah internasional ini akan saling bunuh demi meraih poin penuh.



Belanda tentu ingin meraih poin maksimal setelah ditumbangkan Prancis pada laga perdana. Meski Jerman berada dalam tekanan setelah penampilan buruk di Piala Dunia 2018 dan kasus rasial terhadap Mesut Oezil, bukan berarti Belanda bisa menganggap remeh Die Mannschaft.



Berikut Jadwal lengkap matchday 3 UEFA Nations League (semua waktu dalam WIB):



Jumat, 12 Oktober 2018

Liga A

Polandia vs Portugal (01.45 )



Liga B

Rusia vs Swedia (02.45)



Liga C

Israel vs Skotlandia (01.45)

Montenegro vs Serbia (01.45)

Lituania vs Romania (01.45)



Liga D

Kep. Faroe vs Azerbaijan (01.45)

Kosovo vs Malta (01.45)



Sabtu, 13 Oktober 2018

Liga A

Belgia vs Swiss (01.45)

Kroasia vs Inggris (01.45)



Liga B

Austria vs Irlandia Utara (01.45)

Slovakia vs Ceko (20.00)



Liga C

Estonia vs Finlandia (01.45)

Yunani vs Hungaria (01.45)

Norwegia vs Slovenia (23.00)



Liga D

Moldova vs San Marino (01.45)

Belarusia vs Luksemburg (01.45)

Latvia vs Kazakhstan (23.00)

Georgia vs Andora (23.00)

Armenia vs Gibraltar (23.00)



Minggu, 14 Oktober 2018

Liga A

Belanda vs Jerman (01.45)



Liga B

Irlandia vs Denmark (01.45)



Liga C

Bulgaria vs Siprus (01.45)



Liga D

Makedonia vs Liechtenstein (01.45)



