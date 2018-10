Tanpa Ronaldo, Portugal Puncaki Grup 3

Jakarta: Hari pertama dari pertandingan ketiga UEFA Nations League baru saja rampung. Meski demikian masih ada beberapa laga yang belum dimainkan.



Terakhir, ada laga Polandia kontra Portugal. Orly, julukan Polandia, bertekuk lutut di kandang sendiri setelah dikalahkan Seleccao das Quinas dengan skor tipis 2-3. Gol dari penyerang Genoa yang sedang naik daun, Krzysztof Piatek dan Jakub Blaszczykowski dibalas gol-gol dari Andre Silva dan Bernardo Silva, serta gol bunuh diri Kamil Glik.

Selain Polandia dan Portugal di Liga A, Liga B juga telah merampungkan laga antara Rusia melawan Swedia. Rusia yang merupakan perempat finalis Piala Dunia 2018 ditahan imbang oleh Swedia dengan skor 0-0.



Selain itu masih ada beberapa laga dari Liga C dan D. Berikut hasil lengkap UEFA Nations League, Jumat 12 Oktober dini hari tadi:



Liga A Grup 3

Polandia 2-3 Portugal



Liga B Grup 2

Rusia 0-0 Swedia



Liga C Grup 1

Israel 2-1 Skotlandia



Liga C Grup 4

Montengero 0-2 Serbia

Lithuania 1-2 Romania



Liga D Grup 3

Kep. Faroe 0-3 Azerbaijan

Kosovo 3-1 Malta



