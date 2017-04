Jadwal Pertandingan Sepak Bola Menarik Hari Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah pertandingan menarik sepak bola akan kembali dimainkan, Sabtu 22 April. Liga Primer Inggris, Liga Serie-A Italia, La Liga Spanyol, hingga gelaran Liga 1 akan kembali bergulir membuka akhir pekan ini.



Dari Liga Primer, sebanyak empat pertandingan akan digelar malam nanti, salah satunya West Ham United yang akan menjamu Everton di Olympic Stadium London. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit, pasalnya The Toffees ngotot ingin masuk ke urutan lima besar demi tiket Eropa musim depan, sementara The Hammers berjuang merangkak ke papan tengah klasemen.

Sementara dari Kompetisi Liga Serie-A Italia, partai panas akan tersaji kala Fiorentina akan bentrok dengan Inter Milan di Artemio Franchi. Kedua tim yang hanya terpaut satu peringkat di posisi tujuh dan delapan tentu akan bermain agresif, terlebih bagi Inter yang terus mengalami kemerosotan jelang berakhirnya musim ini.Kompetisi La Liga Spanyol pun tak kalah menyajikan laga serunya malam nanti. Salah satunya pertemuan antara Espanyol kontra Atletico Madrid di RCDE Stadium. Laga ini harus menjadi kesempatan Atletico meraih kemenangan jika posisi ketiga yang membuat mereka lolos otomatis ke Liga Champions musim depan tak ingin direbut Sevilla.Satu partai menarik tersaji dari ajang Piala FA. Derby London antara Chelsea kontra Tottenham Hotspur pada babak semifinal akan digelar di Stamford Bridge. The Blues lolos ke semifinal setelah mengalahkan Manchester United 1-0, sementara Spurs melenggang dengan mengantongi kemenangan telak 6-0 dari Millwall.Dari lanjutan kompetisi pekan kedua Liga 1, tiga partai menarik akan dimainkan sore nanti. Persija Jakarta akan menjalani laga big match melawan Barito Putera di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi, sementara Sriwijaya FC akan menantang Pusamania Borneo FC di Stadion Jakabaring. Terakhir, Persib Bandung akan bertamu ke Stadion Pakansari untuk melakoni laga kontra PS TNI.Berikut jadwal lengkap pertandingan hari ini:21:00 WIB - Bournemouth vs Middlesbrough21:00 WIB - Hull City vs Watford (Live BeiN Sports 2)21:00 WIB - Swansea City vs Stoke City (Live Bein Sports 3)21:00 WIB - West Ham United vs Everton (Live MNCTV)23:00 WIB - Atalanta vs Bologna01:45 WIB - Fiorentina vs Inter Milan (Live Trans7)18:00 WIB - Malaga vs Valencia (Live BeiN Sports 2)21:15 WIB - Villarreal vs Leganes23:30 WIB - Osasuna vs Sporting Gijon (Live BeiN Sports 2)01:45 WIB - Espanyol vs Atletico Madrid (Live BeiN Sports 2)20:30 WIB - Bayern Muenchen vs Mainz20:30 WIB - Herta Berlin vs Wolfsburg20:30 WIB - Hamburg vs Darmstadt20:30 WIB - Ingolstadt vs Werder Bremen20:30 WIB - Eintracht Frankfurt vs Ausgburg23:30 WIB - Borussia M'gladbcah vs Borussia Dortmund23:15 WIB - Chelsea vs Tottenham Hotspur15:00 WIB - Sriwijaya FC vs Pusamania Borneo FC15:00 WIB - Persija Jakarta vs Barito Putera (Live TVOne)18:30 WIB - PS TNI vs Persib Bandung (Live TVOne)(REN)