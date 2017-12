Cristiano Ronaldo Top Skorer Sepanjang Masa Piala Dunia Antarklub

Abu Dhabi: Cristiano Ronaldo menyandang predikat top skorer sepanjang masa di turnamen Piala Dunia Antarklub. Predikat itu disandangnya usai mencetak gol dalam kemenangan 2-1 Real Madrid atas Al Jazira di Zayed Sports City Stadium, Kamis 14 Desember.



CR7 menyumbang satu gol kemenangan Los Blancos di babak semifinal pada menit ke-53. Gol tersebut yang melecut semangat Los Blancos yang memastikan kemenangan lewat gol Gareth Bale setelah sempat tertinggal 0-1 di babak pertama.

6 - Cristiano Ronaldo is now the all-time FIFA Club World Cup top-scorer, surpassing Lionel Messi, Luis Suárez and Cesar Delgado (5). Predator. pic.twitter.com/nJdpI03jqJ