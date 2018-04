Jadwal Siaran Langsung Chelsea vs Tottenham Hotspur Malam Ini

Jakarta: Setelah banyak pertandingan besar disajikan pada malam dan dini hari tadi, liga top Eropa tak kehabisan laga seru. Di Liga Primer Inggris contohnya, di mana Derby London tersaji antara Chelsea kontra Tottenham Hotspur.



The Blues berambisi mengejar finis di posisi keempat, setelah musim ini mereka terseok-seok menjalani liga. Berada di posisi kelima, pasukan Antonio Conte harus mengalahkan Tottenham Hotspur jika mereka ingin berpeluang tampil di arena Liga Champions musim depan.

Sebaliknya Spurs yang memiliki keunggulan empat angka dari Chelsea, tentu tak ingin kehilangan poin saat bertandang di Stamford Bridge. Minimal menahan seri Chelsea akan memberikan modal penting bagi The Lilywhites ke depannya.

Satu klub London lainnya yang akan menjalani partai ke-30 Liga Primer Inggris adalah Arsenal. The Gunners bakal menjamu Stoke City. Kemenangan akan mudah mereka dapat, andai bisa memanfaatkan kelemahan lini belakang tim tamu.Kemenangan bisa memberi arti penting buat Petrc Cech dan kolega. Sebab apabila Chelsea dan Spurs bermain imbang, peluang untuk finis di posisi kempat akan kembali terbuka, meski terasa sulit diraih.19 : 30 WIB: Arsenal vs Stoke City (Live BeIN Sports 1)22 : 00 WIB: Chelsea vs Tottenham Hotspur (Live BeIN Sports 1 & MNC TV)20 : 30 WIB: Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt (Live Fox Sports 1)23 : 00 WIB: Mainz 05 va Borussia M'gladbach (Live Fox Sports)17 : 00 WIB: Espanyol vs Deportivo Alavés21 : 15 WIB: Leganés vs Valencia23 : 30 WIB: Eibar vs Real Sociedad23 : 30 WIB: Málaga vs Villarreal01 : 45 WIB: Atlético Madrid vs Deportivo La Coruna(FIR)