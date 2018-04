Jumpa Arsenal, CSKA Tidak Didukung Suporternya

London: Tensi politik yang tengah memanas antara Rusia dan Inggris merembet ke sepak bola. Jelang leg pertama perempat final Liga Europa, suporter CSKA Moscow memilih tidak datang ke London untuk menemani timnya menghadapi Arsenal.



Berdasarkan klaim dari The Sun, fan CSKA mendapat alokasi di Emirates Stadium sebanyak 500 tiket. Namun demikian, banyak dari mereka memilih tidak meninggalkan Rusia.

Sebaliknya, Arsenal mendapat jatah 1000 tiket pada leg dua berikutnya pekan depan. Laporan yang berkembang juga menyebut suporter The Gunners tak akan datang ke Moscow.



Kabar ini membuat Viktor Goncharenko selaku manajer CSKA geram. Ia meminta semua pihak terkait agar tidak terganggu dengan isu non-sepak bola.



"Mari serahkan politik kepada politisi di sana. Kami para pelatih dan pemain datang ke sini untuk bermain sepak bola. Suporter cuma datang mendukung tim kesayangannya, di sini dan di sana (Rusia)," ujar Goncharenko dikutip dari TalkSPORT.



"Kalian semua akan disambut di Rusia untuk Piala Dunia. Rusia adalah negara yang sangat indah," sambungnya.



Hubungan antara Inggris dengan Rusia saat ini sedang tidak bagus. Penyebabnya, ada usaha percobaan pembunuhan terhadap mata-mata yang ditengarai dilakukan oleh pihak intelejen Rusia.



Dampaknya sangat luas, baik masalah diplomasi politik mau pun yang lain. Banyak petinggi negara Rusia yang diusir dari negara lainnya. Bahkan, sempat tersiar isu kalau Inggris lebih baik mundur dari Piala Dunia 2018 karena tidak menentunya kondisi politik.



(ACF)