Laga Perdana Timnas U-19 Sepi Peminat

Bogor: Timnas Indonesia U-19 memulai laga pertamanya kontra Thailand pada kompetisi PSSI 88th U-19 International Tournament yang digelar Minggu 23 September. Namun, pengunjung pada laga yang digelar di Stadion Pakansari itu tampak sepi.



Hal tersebut tergambar dari penjualan tiket pertandingan itu. Hingga satu setengah jam menjelang kick-off babak pertama. Tepatnya hingga pukul 17:00 WIB, presentase penjualan tiket tidak sampai 50%.

Petugas loket menyebut terdapat 13.000 tiket yang bisa dibeli dengan cara langsung di loket stadion. Terdapat 1.000 tiket lainnya yang dijual online. Namun, penjualan tiket di loket tidak mencapai setengah dari total tiket yang tersedia.



"Dari yang online terjual seribu tiket, kalau yang on the spot sekitar dua ribuan, jadi masih tersisa sekitar sebelas ribu," ujar penjaga loket kepada Medcom.id.



PSSI sebelumnya menyediakan tiga kategori tiket yang terbagi untuk Tribun Utara/Selatan, Tribun Timur, dan VIP. Tribun Utara/Selatan menjadi yang paling banyak terjual, dengan harga Rp40.000 per tiket.



"Yang paling banyak Utara/Selatan. Utara ada 1.100 dan Selatan 587. Kalau VIP-nya 25," lanjut dia.



Tiket laga Indonesia U-19 kontra Thailand U-19 ini masih dapat ditebus secara langsung di loket stadion hingga kick-off babak kedua. Namun, itu pun tergantung dengan animo pengunjung.



Turnamen PSSI 88th U-19 International Tournament ini merupakan ajang uji coba persiapan menjelang Piala AFC U-19 2018 yang akan berlangsung pada 18 Oktober hingga 4 November. Setelah melawan Thailand, Indonesia lanjut melawan Cina pada Selasa, 25 September mendatang.





