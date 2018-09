Timnas Putri U-16 Kalah Telak dari Australia

Bishkek: Timnas Putri U-16 Indonesia gagal membuat kejutan kala bersua Australia di lanjutan kualifikasi Piala Asia 2019. Anak asuh Rully Nere kalah telak 0-11.



Ini menjadi kekalahan perdana Srikandi Merah Putih usai meraih dua kemenangan di dua laga awal. Meski masih menduduki tangga kedua dengan poin enam, posisi mereka terancam oleh Taiwan yang baru memainkan satu pertandingan.

Menghadapi Australia yang merupakan lawan terberat di grup, Indonesia kesulitan membendung serangan-serangan Nia Stamatopoulos dan kawan-kawan.



Laga baru berjalan 33 menit, gawang Indonesia sudah bobol tiga kali, masing-masing melalui Nia, Georgia Beaumont, dan Alana Jacevski. Babak pertama ditutup dengan skor 5-0 setelah gol kedua Nia dan Jacevski masing-masing menit 39 dan 42.



Babak kedua tak lebih baik. Setelah Nia dan Jacevski menceploskan masing-masing dua gol, giliran Beaumont ikut menambah pundi-pundi golnya empat menit babak kedua berjalan.



Dalam kurun waktu 15 menit, Australia menambah tiga gol lagi sehingga mengubah papan skor menjadi 9-0. Beaumont juga sukses mencetak empat gol kala menjadikan skor 10-0 buat tim berjuluk Young Matildas.



Josie Morley menutup pesta gol Australia lewat golnya menit 74. Mereka memimpin klasemen sementara Grup D dengan catatan impresif, yakni tanpa kebobolan dan lesakan 22 gol.



Indonesia masih menyisakan satu pertandingan lagi melawan Taiwan. Imbang apalagi kalah bakal membuat kans untuk lolos dari Kualifikasi Piala Asia U-16 Putri makin berat.



Cuplikan Gol:



Babak I

5' Nia Stamatopoulos opens the scoring for the Junior Matildas



1-0#AFCU16W pic.twitter.com/Ciy98vCg4r — The Women's Game (@TheWomensGame) September 19, 2018

11' GOAL! Georgia Beaumont extends the lead with some fancy footwork to get around the defenders



2-0 #AFCU16W pic.twitter.com/WGhK7292ks — The Women's Game (@TheWomensGame) September 19, 2018

33' GOAL! Alana Jacevski makes in 3-0 with a tap in after a cross from Olivia De La Harpe#AFCU16W pic.twitter.com/Hk3pNqxu9W — The Women's Game (@TheWomensGame) September 19, 2018

39' GOAL! After missing the initial penalty Nia Stamatopoulos follows up to hit it home#AFCU16W pic.twitter.com/sLnNINK1sU — The Women's Game (@TheWomensGame) September 19, 2018

42' GOAL! Alana Jancevski finds space despite the crowded goalmouth to score



5-0#AFCU16W pic.twitter.com/YOPRvLFjfT — The Women's Game (@TheWomensGame) September 19, 2018

49' GOAL! Beaumont has her second after a cross finds her#AFCU16W pic.twitter.com/9q9DfkseKG — The Women's Game (@TheWomensGame) September 19, 2018

53' GOAL! Jordan Jasnos gets on the end of the cross and puts it through the keepers leags



7-0#AFCU16W pic.twitter.com/Kl8MQqDXLr — The Women's Game (@TheWomensGame) September 19, 2018

61' GOAL! Josie Morley, who was a halftime substitution for Jancevski, has scored.



This is the fourth goal scored from a cross this match.#AFCU16W pic.twitter.com/OKxDjglsdu — The Women's Game (@TheWomensGame) September 19, 2018

67' GOAL! Beaumont becomes the second Junior Matilda this qualifier to score a hat-trick#AFCU16W pic.twitter.com/SvCq5LEFxv — The Women's Game (@TheWomensGame) September 19, 2018

70' GOAL! Beaumont has number four after some great footwork from Jasnos to move through to the defenders#AFCU16W pic.twitter.com/oYXrZojMuq — The Women's Game (@TheWomensGame) September 19, 2018

76' GOAL! Morley has her second with a tap in #AFCU16W pic.twitter.com/IyoKgqrw1d — The Women's Game (@TheWomensGame) September 19, 2018

